'메가 이벤트' 대응한다… 부산시, BTS 투어 부산 관광·안전 통합 관리체계 구축

도시브랜딩·수용태세·안전·상생



4개 분야 지원 시스템 본격 추진

부산시가 오는 6월 12~13일 열리는 'BTS 월드투어 아리랑(ARIRANG) IN 부산'을 앞두고 시 차원의 통합 대응체계를 마련했다고 20일 알렸다.

부산시는 관광 수용태세와 안전 관리 점검회의를 열어 대규모 공연을 계기로 메가 이벤트 대응 역량을 점검하고 글로벌 관광도시 경쟁력을 높이는 데 힘을 쏟고 있다.

시는 ▲도시브랜딩 ▲수용태세 ▲안전 ▲지역상생 등 4개 분야 대책을 마련해 추진한다.

도시브랜딩 분야에서는 '환대-체험-미식-각인' 전략을 기반으로 도심 전역을 축제 플랫폼으로 운영한다. 주요 관문 웰컴센터 운영과 랜드마크 조명 점등, 광안리 드론쇼, 캔들라이트 콘서트 등 야간 콘텐츠를 확대한다. '고메셀렉션', 북항 포트빌리지, 별바다부산나이트마켓 등 미식 콘텐츠도 강화한다.

수용태세 분야에서는 공정한 거래 환경 조성에 집중한다. 숙박요금 과다 인상과 부당 취소 등을 점검하기 위해 4월 말부터 2주간 집중 점검을 실시한다. 부산역과 공항 안내 기능을 강화하고 도시철도 증편 등 귀가 대책도 마련한다.

안전 분야에서는 아시아드 주경기장을 중심으로 현장 지휘체계를 구축하고 유관기관 협력을 강화한다. 인파 밀집도 기반 관리, 응급의료 대응, 교통 분산 대책 등을 사전에 점검해 안전사고 예방에 나선다.

지역상생 분야에서는 소비 촉진 행사와 플리마켓 운영 등을 통해 공연 효과가 골목상권까지 확산되도록 한다. '퍼플웨이브 페스타' 등을 통해 지역화폐 혜택도 확대할 계획이다.

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공공 숙박시설도 대응에 나선다. 부산도시공사 아르피나는 요금 동결 정책을 시행해 조기 예약이 마감됐고, 금련산·구덕 청소년수련원과 내원정사 템플스테이를 활용해 외국인 관광객 400여 명 규모 숙박을 추가 공급한다. 해당 숙소는 4월 27일부터 외국인 전용 플랫폼 'NOL유니버스'를 통해 판매된다.

박형준 시장은 "이번 공연은 부산의 도시 역량을 세계에 보여줄 기회"라며 "안전을 최우선으로 모든 부서가 총력 대응하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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