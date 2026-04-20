경기 부천시는 지난해 12월부터 지난달까지 시행한 '제7차 미세먼지 계절관리제' 운영 결과 초미세먼지 평균 농도 23㎍/㎥를 기록해 제도 시행 이후 최저 수준을 달성했다고 20일 밝혔다.

이번 수치는 같은 기간 경기도 평균(24㎍/㎥)보다 낮은 수준으로, 부천의 대기질이 도내 평균 대비 개선된 것으로 나타났다.

2019년 처음 도입된 미세먼지 계절관리제는 고농도 미세먼지가 집중 발생하는 겨울부터 이른 봄까지 평상시보다 강화된 저감 정책을 추진하는 제도다.

비산먼지 저감을 위해 공사장에서 살수 작업을 하고 있다. 부천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 7개 분야 20개 세부과제를 중심으로 시행 계획을 수립하고 분야별 저감 대책을 추진해왔다. 사전조치로 측정기 점검과 운행제한 홍

보, 지하역사 공기질 점검을 실시했고 공공부문에서는 소각시설을 감축 운영했다. 수송·산업·생활 분야에서도 배출가스 관리 강화, 대기 배출시설 단속, 불법소각과 비산먼지 점검 등을 병행했다.

또 미세먼지 쉼터 운영과 실내공기질 점검 등 건강보호 대책을 추진하고, 관련 정보 제공도 강화했다. 고농도 미세먼지가 일정 기간 지속될 경우 공공부문 차량 2부제 등 비상저감조치를 총 2회 시행했다.

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부천시 관계자는 "부천지역 초미세먼지 농도는 계절관리제 시행 초기 경기도 내 상위권 수준이었으나, 지속적인 저감 정책 추진으로 꾸준히 개선됐다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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