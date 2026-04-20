오는 25일까지, 국내외 1000여 명 참여…UNFCCC 기후주간 참가

국제행사 유치 및 POEX 적극 홍보…산업-기후 결합 전략 제시

포항시가 국제 기후행사에 참가해 MICE 산업 기반과 국제회의 유치 역량 홍보에 나선다.

시는 20일부터 오는 25일까지 여수에서 개최되는 유엔기후변화협약(UNFCCC) 제3차 기후주간 및 녹색전환 국제주간(K-GX)에 참가해 산업과 기후를 연계한 도시 비전을 적극 알린다.

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이번 행사는 유엔기후변화협약 당사국총회(COP)를 앞두고 주요 기후 의제를 논의하는 국제 협력의 장으로 국내외 정부와 국제기구, 산업계 관계자 등 1000여 명이 참여하는 대규모 국제행사다.

포항시는 행사기간 동안 홍보부스를 운영하며 ▲포항국제전시컨벤션센터(POEX) 조성 ▲세계녹색성장포럼(WGGF) ▲이클레이 세계총회 등 주요 국제행사를 중심으로 '산업·기후 연계형 MICE 도시' 전략을 집중 홍보할 계획이다.

특히 포항은 수소환원제철, 이차전지 리사이클링, 분산에너지, 그린웨이 프로젝트 등 탄소중립 관련 산업과 정책을 동시에 추진하고 있는 도시로, 산업과 기후 대응이 결합된 사례로 주목받고 있다.

시는 이번 행사 참가를 계기로 국제회의 개최 여건과 지원 정책을 적극 알리고, 국내외 참가자들과의 네트워킹을 통해 향후 유치 가능한 국제행사 발굴을 위한 네트워킹 활동도 병행할 예정이다.

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포항시 관계자는 "이번 기후주간은 포항의 산업 기반과 기후 대응 역량을 국제사회에 동시에 알릴 수 있는 중요한 기회"라며 "POEX를 중심으로 한 MICE 인프라와 국제행사를 연계해 글로벌 기후·산업 협력 플랫폼 도시로 도약해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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