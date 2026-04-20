연 5억원 지원…꿀벌·익룡·바이오 주제 '체험형 과학관' 조성

어린이들이 놀이를 통해 과학을 접할 수 있는 체험형 공간이 전국으로 확대된다. 과학기술정보통신부는 2026년도 '어린이 과학체험공간 확충지원 사업' 신규 대상지로 칠곡군, 진주시, 제천시 등 3개 지역을 선정했다고 20일 밝혔다.


이번 사업은 만 10세 이하 어린이를 대상으로 한 '놀이형 과학체험공간'을 지방자치단체 단위로 조성하는 프로젝트다. 선정된 지자체에는 2년간 사업이 진행되며, 1곳당 연간 5억원의 국비가 지원된다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진.

AD
원본보기 아이콘

각 지역은 고유 자원을 활용한 체험형 콘텐츠를 선보인다. 칠곡군은 꿀벌나라테마공원에 꿀벌을 주제로 한 '달콤한 과학관'을 조성한다.

진주시는 진주시익룡발자국전시관에 익룡 발자국 화석을 활용한 '시간포털연구소'를, 제천시는 제천한방엑스포공원에 생명과학 체험 중심의 '바이오 버스'를 구축할 계획이다.


선정된 지자체들은 올해 상반기 예산 확보와 행정 절차를 마친 뒤 하반기 실시설계에 착수한다. 이후 2027년 전시물 제작·설치와 시범 운영을 거쳐 연말 개관할 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

극장서 다들 하나씩 들고 다니니 "나도 살래" 품절 대란…새 수익원으로 부상 극장서 다들 하나씩 들고 다니니 "나도 살래" 품절...
AD

이번 3개소를 포함하면 어린이 과학체험공간은 전국 총 16곳으로 늘어나게 된다. 과기정통부는 "어린이들이 과학을 친근하게 접할 수 있도록 체험 기반 교육 인프라를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


김종화 기자 justin@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈