올 봄 신규 굿즈 500여종 선봬

에버랜드가 봄시즌을 맞아 테마 굿즈샵을 강화하고 봄꽃, 사파리, 서커스 등 500여종의 신규 굿즈들을 다채롭게 출시하며 고객들에게 색다른 경험을 선사하고 있다.

삼성물산 리조트 부문 에버랜드는 고객들이 굿즈를 통한 특별한 재미를 경험할 수 있도록 주요 상품점을 스토리와 테마를 담은 체험형 공간으로 리뉴얼 오픈했다고 20일 밝혔다.

에버랜드 헤어 액세서리 전문 매장 '메종 치코'. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

먼저 동물원 뿌빠타운의 인기 동물인 알파카 치코를 주인공으로 한 헤어 액세서리 전문 매장 '메종 치코'가 지난 1일 정문 라시언메모리엄에서 문을 열었다.

메종 치코는 알파카 캐릭터인 치코가 운영하는 아뜰리에를 컨셉으로 테마파크에서의 하루 무드를 결정하는 필수 아이템인 헤어밴드와 헤어핀 등을 한자리에 모두 모아둔 액세서리 특화 매장이다.

포시즌스가든, 장미원 등 에버랜드 대표 정원 사이에 위치한 로즈 기프트샵은 튤립축제 시즌을 맞아 플라워 특화 매장으로 새롭게 꾸며졌다. 가드닝을 메인 테마로 매장 전체가 화사한 봄 정원처럼 변신했다.

로즈 기프트에서는 싱그러운 꽃향기를 맡으며 튤립 백팩 인형, 튤립 헤어밴드 등 봄꽃을 테마로 한 100여 종의 새로운 신상 굿즈들을 만나볼 수 있다.

지난 1일 사파리월드가 리뉴얼 오픈하며 함께 문을 연 사파리 기프트샵도 고객들의 발길을 끌고 있다.

사파리 버스 완구, 와펜, 에코백 등 50여종의 신규 굿즈도 다양하게 출시됐는데, 특히 한국호랑이 '다운', 사자 '도바' 등을 모티브로 한 봉제인형 4종이 출시되고 반려 인형을 입양하는 콘셉트의 이벤트도 진행되고 있어 색다른 재미를 더한다.

신규 서커스 공연 '윙즈 오브 메모리'를 테마로 한 33종의 굿즈도 스카이웨이 기프트샵에서 만나볼 수 있다.

에버랜드 서커스 공연 '윙즈 오브 메모리' 굿즈가 있는 '스카이웨이 기프트샵'. 삼성물산 원본보기 아이콘

에버랜드는 외부 브랜드와의 콜라보도 활발히 전개하고 있다. 지난 15일 에버랜드는 가방, 파우치 등 캐릭터 협업 굿즈로 유명한 '꼴레'와 콜라보한 '꼴레 바오패밀리 에디션' 시리즈를 네이버 쇼핑 라이브에서 최초 공개했는데, 한시간 동안 약 5000명의 시청자가 접속하며 뜨거운 관심을 받았다.

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에버랜드 관계자는 "올봄에는 단순히 굿즈를 구입하는 것뿐만 아니라 굿즈를 구경하고, 고르고, 사진을 찍는 시간까지 하나의 즐길 거리가 될 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 에버랜드만의 캐릭터와 시즌 감성을 살린 상품을 통해 차별화된 고객 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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