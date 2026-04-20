직년 5년보다 검출률 0.1%P 늘어

검역본부, '맞춤형 검역 강화 대책' 추진



최근 5년간 수입식물 검역 과정에서 2만7000건이 넘는 규제병해충이 검출된 것으로 나타났다. 해외 병해충의 유입 위험이 커짐에 따라 농림축산검역본부는 맞춤형 검역 강화 대책을 추진하기로 했다.

검역본부는 2021년부터 2025년까지 811만7455건의 수입식물 검역을 통해 2만7093건의 규제병해충을 검출했다고 20일 밝혔다. 규제병해충은 병해충 중 소독·폐기 등의 조치를 하지 않을 경우 식물에 해를 끼치는 정도가 크다고 인정되는 것으로, 크게 금지병해충과 관리병해충 등으로 나뉜다.

농림축산검역본부 관계자가 병원체 진단을 위한 유전자 분석 실험을 하고 있다. 검역본부 AD 원본보기 아이콘

검역건수 대비 규제병해충 검출률은 최근 5년 평균 0.3% 수준이다. 2016년부터 2020년까지의 검출률(0.2%)보다 0.1%포인트 증가했다. 검역본부 관계자는 "검역 강화 및 검출 역량 향상 등의 영향으로 검출률이 증가한 것"이라며 "글로벌 교역 확대와 기후변화 등 대내외적인 검역 환경 변화 속에서도 수입식물 검역 및 병해충 관리가 안정적으로 이루어지고 있는 것으로 평가된다"고 설명했다.

검출된 규제병해충 중 해충은 2만3356건, 병원체(바이러스·세균 등)는 3598건, 잡초는 139건으로 전체 검출건수 중 해충이 86%로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 금지병해충은 바나나뿌리썩이선충(102건)과 감자걀쭉병(72건) 등 총 6종 183건이 검출됐다. 금지병해충이 검출된 품목은 폐기·반송했고, 긴급수입제한조치를 통해 국내로 반입되지 않도록 조치했다.

국가별로는 중국과 네덜란드, 태국, 미국, 베트남 순으로 규제병해충 검출이 많았다. 특히 중국산 국화 절화와 네덜란드산 화훼 절화류, 태국산 두리안, 미국산 주정박, 베트남산 우드펠릿 등에서 해충 검출이 많았다.

각 검역지별로 검출되는 병해충의 품목도 차이를 보였다. 인천공항지역본부에서는 화훼절화와 종자, 중부지역본부(인천항 등)에서는 생채소와 묘목, 영남지역본부(부산항 등)에서는 생과일과 생채소에서 검출이 많았다.

검역본부는 이번 분석 결과를 토대로 검역 사각지대를 없애기 위한 3가지 맞춤형 검역 강화 대책을 추진한다. 우선 병해충이 빈번히 검출되는 국가에 대해서는 검출 상황을 상대국에 통보해 수출 전 위생상태 개선을 유도하고, 필요시 긴급수입제한조치 등을 검토할 계획이다.

또 검역지별 검출 특화 품목에 맞춰 인천공항지역본부와 영남지역본부는 진딧물, 깍지벌레 등의 미소해충 분야, 중부지역본부는 뿌리혹선충, 뿌리썩이선충 등 선충 분야, 호남지역본부는 진균 등 병원체 분야에 특화된 전문가를 양성해 실험실 정밀검역 역량을 강화할 예정이다.

이와 함께 검역본부는 식물 세균병 등 병해충의 철저한 차단을 위해 실시간 중합효소연쇄반응 등 최신 유전자 분석기술을 활용한 신규 검사법 연구·개발을 적극적으로 추진하고 있다.

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최정록 검역본부장은 "글로벌 교역 확대와 기후 변화로 해외 병해충의 유입 위험이 갈수록 높아지고 있다"며 "데이터 기반의 과학적 맞춤형 검역 체계를 통해 우리 농업과 생태계를 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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