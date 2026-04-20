학생맞춤통합지원협의체 회의 개최…현장 중심 통합지원 체계 구축

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 17일 시교육청 별관 전략회의실에서 '학생맞춤통합지원 민관협의체 회의'를 열고 위기학생 지원을 위한 협력체계 강화 방안을 논의했다.

이번 민관협의체는 '학생맞춤통합지원법'에 근거해 구성된 협력기구로, 학교와 지자체, 복지·상담기관 등 다양한 분야 전문가 20여명이 참여해 학생 지원을 위한 통합적 연계 방안을 모색했다.

이날 회의에는 김석준 교육감이 직접 참석해 민관 협력의 중요성을 강조하고, 학교와 청소년상담복지센터 등 주요 기관이 위기학생 지원 사례와 연계 방안을 공유했다. 이를 바탕으로 기관 간 협력 방향과 실질적인 지원체계 구축 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

특히 ▲학교 현장의 학생 지원 과정에서 필요한 연계 방안 ▲청소년 상담 및 정서지원 서비스 연계 ▲아동 대상 복지·교육사업 연계 가능 분야 등 구체적인 협력 방안이 중점적으로 다뤄졌다.

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부산시교육청은 이번 협의를 계기로 기관 간 정보 공유를 확대하고, 위기학생 지원 사례를 공동 분석·관리해 현장 중심의 지속 가능한 통합지원 체계를 더욱 강화할 계획이다.

김석준 교육감은 "학생맞춤통합지원은 한 기관만의 노력으로 해결하기 어렵다"며 "학교와 지역사회가 함께 협력해 학생 개개인에게 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산교육청이 학생맞춤통합지원 민관협의체 회의를 개최하고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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