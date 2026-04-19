DB손해보험 프로미 오픈서 2타 차 우승

작년 시드 잃고 QT 거쳐 이번 시즌 활약

옥태훈 2위, 권성열과 왕정훈 공동 3위

이상엽이 10년 만에 우승했다.

그는 19일 강원도 춘천의 라비에벨 골프앤리조트(파72·7254야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 2026시즌 개막전 제21회 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억원) 최종 4라운드에서 버디 8개와 보기 2개를 묶어 6언더파 66타를 쳤다. 최종 합계 23언더파 265타를 기록한 이상엽은 2위 옥태훈(21언더파 267타)을 2타 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 우승 상금은 2억원이다.

2014년 KPGA 챌린지(2부) 투어 상금왕 출신인 이상엽은 이듬해 정규 투어에 데뷔해 2016년 6월 먼싱웨어 매치플레이서 첫 승을 거둔 이후 약 10년, 대회 수로는 104개 대회 출전 만에 우승의 감격을 누렸다. 이상엽은 군 복무 이후 지난해 복귀했으나 시드를 잃어 퀄리파잉 토너먼트(QT)를 치른 끝에 이번 시즌 활동을 이어가고 있다.

이상엽이 DB손해보험 프로미 오픈에서 정상에 오른 뒤 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. KPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 이 대회 최다 언더파와 최저타 신기록을 동시에 세웠다. 종전 최다 언더파는 2023년 고군택의 20언더파(파72 진행), 최저타는 2024년 윤상필의 266타(파71 진행)였다.

이상협은 2타 차 2위로 시작해 초반 압도적인 기세로 전세를 뒤집었다. 1∼3번 홀 3연속 버디를 솎아내며 선두에 올랐고, 4∼6번 홀에서도 날카로운 아이언 샷 감각을 뽐내며 믿을 수 없는 버디 행진을 펼쳤다. 이상엽은 11번 홀(파5)과 12번 홀(파3)에서 다시 연속 버디를 뽑아내면서 12번 홀 보기에 그친 권성열과의 격차를 3타로 만들었다.

이상엽은 15번 홀(파5)에서 완전히 승기를 잡았다. 권성열은 2온을 노렸던 두 번째 샷이 아웃오브바운즈(OB)가 된 여파로 더블 보기를 기록했고, 이상엽은 파를 지켜내며 4타 차로 벌려 승부의 추를 기울였다. 이상엽은 챔피언 퍼트를 마친 후 나흘간 캐디를 해준 여자친구를 포옹하며 기쁨을 나눴다. 그는 "10년 만의 우승이 믿기지 않는다. 꿈만 같다. 첫 우승을 한 것 같은 기분"이라고 환호했다.

지난해 KPGA 투어에서 3승을 거두며 제네시스 대상과 상금왕 등 4관왕에 올랐던 옥태훈은 이날만 8언더파를 몰아치는 저력을 발휘했다. 2018년 5월 SK텔레콤 오픈 이후 약 8년 만의 우승을 노린 권성열은 15번 홀의 뼈아픈 더블보기 이후에도 흔들린 끝에 왕정훈과 공동 3위(16언더파 272타)를 차지했다.

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2010년생 아마추어 손제이(동래고 부설방통고)는 이형준, 전가람과 공동 5위(15언더파 273타)에 이름을 올렸다. 조민규와 유송규, 박일환 공동 8위(13언더파 275타), 디펜딩 챔피언 김백준 공동 22위(9언더파 279타), 작년 LIV 골프에서 뛰었다가 국내로 돌아온 장유빈은 공동 25위(8언더파 280타)다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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