시즈오카현 도금 배지 변경으로 세비 절약

韓은 11대 국회부터 도금 배지로 변경 돼

일본 지방자치단체 의원들이 금값 상승으로 착용하는 배지 재질을 바꾸고 있다.

일본 지방 의회용 금배지. 일본 야후 옥션 캡처 AD 원본보기 아이콘

19일 요미우리신문에 따르면 내년 열리는 지방선거에 앞서 나라현, 후쿠오카현 등 11개 현 의회가 의원들이 착용하는 배지의 금장식 부분을 은이나 도금 등 저렴한 재질로 바꾸는 방침을 확정했고, 전국 47개 도도부현(都道府縣·광역자치단체)의 40%에 해당하는 20곳에서 금 재질 교체를 검토 중인 것으로 전해졌다.

지난 일본 지방선거가 열린 2023년보다 금 가격이 크게 오르며 1개에 3만엔(약 27만원)대에 제작하던 금배지가 최근 3배 이상 비싸졌기 때문이다. 실제로 지난달 보선을 치른 와카야마현의 경우 순금 함량 58.5%인 14K 금배지 1개를 제작하는데 16만5천엔(약 152만원)이 들었다.

시즈오카현은 내년 붐부터 14K에서 도금 배지로 변경하기로 했고, 이에 배지 제작 비용이 기존의 6분의 1 수준으로 떨어지며 500만엔(약 4천600만원)의 세비를 절약하게 된 것으로 전해졌다.

한편, 한국의 경우 금배지 제도가 도입된 1950년대에는 순금으로 금배지를 제작했으나, 과도한 특권의식과 예산 낭비라는 지적이 일며 1981년 제11대 국회에서부터는 도금 배지를 제작하기 시작했다. 한국 국회의원 배지는 지름 1.6cm의 6g짜리 순은으로 제작되며 0.2g 금으로 도금해 당선인 1인 1개씩 무료로 증정한다.

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지난 15~20대 국회까지는 남성용은 나사형, 여성용은 옷핀형으로 지급되다 21대 국회부터는 자석형 금배지로 변경되었다. 금배지 1개의 가격은 35,000원으로 알려져 있다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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