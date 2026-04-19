위·수탁 운영사 우리마트 양산유통센터 법원에 기업회생 신청



비상대책반 구성 신속 대응, 상인 피해·시민 불편 최소화 만전

경남 양산시가 농수산물종합유통센터 운영 정상화를 위해 행정력을 총동원한다.

양산시는 양산시농수산물종합유통센터의 위·수탁 운영사인 우리마트 양산유통센터가 지난 15일 법원에 기업회생을 신청한 것과 관련 시민 불편과 입점상인 피해를 최소화하고 유통센터 정상 운영을 위해 신속한 대응에 나섰다.

먼저 양산시는 운영사의 기업회생 신청 사실이 알려진 직후 비상대책반을 즉시 구성하고, 상황 파악과 대응책 마련에 착수했다. 아울러 양산시 농업기술센터 농정과에 민원접수처를 마련해 입점상인과 시민 피해사례를 접수할 예정이며, 실태를 면밀히 파악해 신속하고 체계적인 대응 방안 마련에 행정력을 집중하고 있다.

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또 시는 유통센터의 안정적인 운영을 위해 전담 변호사를 선임해 입점상인들을 대상으로 법률 자문을 지원하는 등 피해 최소화에 적극 나설 방침이다. 이와 함께 실무부서와 관계기관 간 협조체계를 강화해 행정지원을 확대하고, 영업 중단 등 긴급 상황이 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 만전을 기하고 있다.

양산시 관계자는 "법원과 관리인 등 관련 기관과 긴밀히 협의해 유통센터의 지속적이고 안정적인 운영 방안을 강구하고, 입점상인과 시민과의 소통에도 최선을 다할 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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