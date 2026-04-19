AI 탐험대, 헬스케어 등 총 26회

광주시교육청 AI교육원(이하 광주AI교육원)은 오는 12월 12일까지 초·중·고등학생과 학부모·시민을 대상으로 '2026년 토요 프로그램'을 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 프로그램은 인공지능 기술을 경험하며 디지털 공감대를 형성하고 모두가 미래 기술을 누리는 열린 교육 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

프로그램은 매월 지정된 토요일에 4회(회당 90분)에 걸쳐 진행된다. 총 운영횟수는 26회다.

주요 과정은 ▲AI 탐험대 ▲헬스케어 ▲자율주행 ▲로봇제어 등 7개로 구성됐다. 인공지능 기초부터 응용까지 폭넓게 경험할 수 있다.

참가자들은 전문 강사진과 함께 디지털 기술을 구현하며, 복잡한 인공지능의 원리를 쉽고 재미있게 배울 수 있다.

수강료는 전액 무료다. 참여는 AI에 관심이 있는 학생·학부모·시민은 누구나 가능하다.

참가 신청은 매월 두 번째 화요일 오전 10시부터 누리집에서 받는다. 전월 접수 기준이므로 광주AI교육원 누리집 또는 AI교육부에서 미리 일정을 확인해야 한다.

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광주AI교육원 최규남 원장은 "토요 프로그램은 시민들이 인공지능의 가치를 체감하며 미래 역량을 키우는 열린 배움터가 될 것이다"며 "가족, 친구와 함께 미래 기술을 즐기는 경험을 하길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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