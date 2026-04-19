업체당 기획비 200만원 지급

무안국제공항 장기 폐쇄 여파로 지역 여행업계의 영업 기반이 흔들리는 가운데, 광주시가 여행상품 개발비 지원에 나섰다. 항공 접근성 약화로 관광 수요 감소가 이어지자 지역 여행사 220곳을 대상으로 상품 기획비를 지원한다.

광주시는 무안국제공항 폐쇄로 위축된 지역 여행업계를 지원하기 위해 '테마별 특화 여행상품 개발 사업'을 추진하고 참여 여행사 220곳을 선정해 지원한다고 19일 밝혔다.

대상은 지난 2024년 12월 29일 여객기 참사 이전 등록돼 현재까지 영업 중인 광주지역 여행사다. 광주시는 오는 5월 8일까지 신청을 받아 220개 업체를 선정하고, 업체당 여행상품 기획비 200만원을 지원할 계획이다.

선정된 여행사는 개발한 여행상품을 광주 관광 누리집 '오매 광주'에 등록하면 보조금을 받을 수 있다. 판매 실적이 우수한 업체에는 사후 개발비(홍보·마케팅비)를 최대 300만원까지 추가 지원한다.

광주시는 이번 사업을 통해 미식·역사·인문·예술·야간·웰니스·축제 등 다양한 주제별 관광상품을 발굴하고 체류형 관광 확대에 나선다.

참여를 희망하는 여행사는 전자우편, 우편 또는 방문 접수를 통해 신청할 수 있으며 광주시는 심사를 거쳐 5월 중 최종 지원 대상을 발표한다.

자세한 사항은 광주시 누리집과 광주관광공사 누리집에서 확인하거나 광주관광공사 지역관광팀으로 문의하면 된다.

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이승규 광주시 신활력추진본부장은 "무안국제공항 장기 폐쇄로 어려움을 겪는 여행업계를 지원하기 위해 이번 사업을 마련했다"며 "앞으로도 지역 관광 활성화와 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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