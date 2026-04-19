19일 평택에서 출마 기자회견 열어

경제·물류·안보의 3대 성장축과

교통·돌봄·주거의 3대 민생 축 공약

조국 조국혁신당 대표가 19일 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 경기 평택을 재선거 출마를 선언했다.

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 경기 평택을 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 19일 경기도 평택시 함박산중앙공원 음악분수대 앞에서 출마 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 오후 조 대표는 경기도 평택 함박산중앙공원 음악분수대 앞에서 출마 기자회견을 열고 "저 조국이 평택을 대표할 때 평택의 현안은 비로소 대한민국 국가 과제가 될 수 있다"며 "중앙 정치의 중심에서 평택의 목소리를 당당히 키우고 정부의 전폭적 지원을 이끄는 힘 있는 일꾼이 되겠다"고 선언했다.

이어 "국가대표 도시 평택에는 국가대표 국회의원이 필요하다"며 "저 조국, 부족함도 많고 실수도 하지만 국가 대표 정치인"이라고 덧붙였다.

조 대표는 "경제·물류·안보의 3대 성장축과 교통·돌봄·주거의 3대 민생 축을 제대로 결합해서 대평택 시대를 열겠다"고 밝혔다.

그는 "대평택의 시대 교통 혁신부터 시작하겠다"며 ▲KTX경기남부역 신설 ▲고급형 BRT 시범 사업 추진 ▲서부 BRT 신설 ▲안중역 환승 거점 육성 등을 첫번째 공약으로 제시했다.

조 대표는 '정치적 재기를 위해 광장 진보 연대를 훼손했다'는 평가에 대해 "민주당 지도부가 평택을에 후보를 내겠다고 결정해서 조국혁신당이 후보를 안 내는 것은 광장 연대의 정신이 아니다"라며 "광장 연대를 유지하기 위해 작은 정당은 후보를 내면 안 된다는 것이 현실 원칙에 어디 있나. 도저히 이해할 수 없다"고 답했다.

조 대표가 평택 출신이 아니라는 점에 대해서는 "국회의원은 그 지역의 이해관계를 대변하는 것"이라며 "김현정 원내대변인, 추미애 의원 등 지역 출신이 아닌 경우 무수히 많다. 당선된 후 풀뿌리 요구사항 충분히 수용하겠다"고 말했다.

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끝으로 조 대표는 "대통령, 수석비서관, 법무부 장관, 국회의원 당 대표 등의 경험과 그에 수반하는 인적 네트워크가 있다"며 "평택 도약을 위해 이 모두를 총동원하겠다"고 했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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