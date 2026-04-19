취업자 342만3000명…14분기 연속 감소

1980년 통계 작성 이래 최저 수준



인구 감소보다 고용 감소 속도가 빨라

청년층 더 악화

올해 1분기 실업자가 5년 만에 다시 100만명을 넘어선 가운데, 특히 청년층 고용 부진이 심화하고 있는 것으로 나타났다.

연합뉴스는 19일 국가통계포털과 국가데이터처 고용동향을 인용, 1분기 평균 실업자는 102만9000명으로 전년 동기보다 4만9000명 증가했다고 보도했다. 1분기 기준 실업자가 100만명을 넘은 것은 코로나19 영향이 컸던 2021년 이후 처음이다.

실업자 수는 2020년 116만명에서 2021년 138만명으로 급증한 뒤 2022년 99만명, 2023년 91만8000명으로 감소했으나, 2024년부터 다시 증가세로 전환돼 올해까지 3년 연속 늘었다. 실업자 증가에는 일자리 정책 집행 지연과 구직 활동 증가 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

특히 청년층 고용 상황은 더욱 악화하고 있다. 1분기 15~29세 청년 실업자는 27만2000명으로 전체 실업자의 26.4%를 차지했다. 청년 실업자는 전년보다 1만명 늘어 2년 연속 증가했다.

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청년 실업률은 7.4%로 1년 전보다 0.6%포인트 상승해 1분기 기준 2021년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 반면 취업자는 342만3000명으로 1년 새 15만6000명 감소해 14분기 연속 줄었고, 1980년 통계 작성 이래 최저 수준으로 떨어졌다.

인구 감소도 영향을 미쳤지만 고용 감소 속도가 더 빠른 것으로 나타났다. 같은 기간 청년 인구는 2.0% 줄어든 반면 취업자는 4.4% 감소했다. 이에 따라 청년 고용률은 43.5%로 1년 전보다 1.0%포인트 하락하며 2년 연속 떨어졌다.

고용시장 구조 변화도 영향을 주고 있다. 기업들의 경력직 선호와 수시 채용 확대, 산업 구조 변화 등이 맞물리며 청년층의 취업 진입이 늦어지고 있다는 분석이다.

반면 30대 고용률은 상승세다. 1분기 30대 고용률은 80.7%로, 같은 기간 기준 역대 최고치를 기록했다. 취업 시기가 늦어지면서 고용이 30대로 이동하는 흐름이 나타나고 있는 것으로 풀이된다.

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한편 정부는 이달 중 청년 취업 지원과 일 경험 확대 등을 담은 '청년 뉴딜 추진방안'을 발표할 계획이다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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