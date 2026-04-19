경찰이 구급차 등 긴급자동차 접근 정보를 알려주는 안내 서비스를 가동한다.

경찰청은 한국도로교통공단, 경남소방본부, 대전시, 카카오모빌리티 등과 긴급자동차의 위치·경로 정보와 '우선 신호' 정보를 내비게이션에 제공하는 서비스를 개시한다고 19일 밝혔다.

긴급자동차 접근 정보 내비게이션 연계 서비스. 경찰청 AD 원본보기 아이콘

기존에도 긴급자동차 출동 시 최적 시간을 확보하기 위해 교차로에서 녹색 신호를 먼저 부여하는 우선 신호 시스템을 운영해 왔지만, 앞서가는 차량이 긴급자동차의 접근 여부를 미리 알 수 없어 양보 운전에 한계가 있었다. 이 시스템은 전국 교차로 2만7772곳에서 운영 중이다.

경찰청은 각 지역 교통정보센터의 우선 신호 정보를 경찰청 도시교통정보센터를 통해 내비게이션에 제공하도록 시스템을 연계했고, 긴급자동차가 후방에서 접근할 경우 그 위치와 경로 정보를 실시간으로 안내할 수 있도록 했다. 경남 전역과 대전 중앙로 일대에서 우선 시행한다.

경찰은 운전자가 내비게이션을 통해 직관적으로 긴급자동차 접근 정보를 전달받아 최적 시간 준수율을 개선하는 효과가 있을 것으로 기대한다. 향후 반대 방향 등 긴급자동차가 통행하는 인근 차량의 내비게이션에도 출동 정보를 안내하는 등 서비스 고도화를 추진할 계획이다.

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이서영 경찰청 생활안전교통국장은 "긴급자동차 우선 신호 시스템의 내비게이션 연계로 양보 문화가 성숙할 것으로 기대된다"며 "교통안전 문화 확산을 위해 노력하겠다"고 말했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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