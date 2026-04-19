제72회 경기도체육대회서 수원시 제치고 극적인 역전 우승

수영 백인철 선수 4관왕 달성·대회 MVP 선정으로 우승 견인

경기 화성특례시가 경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회'에서 종합우승을 차지하며 대회 4연패라는 대기록을 달성했다.

화성특례시 선수단과 관계자들이 제72회 경기도체육대회 종합우승을 확정한 뒤 4연패 달성을 기념하며 단체로 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 지난 16일부터 18일까지 경기도 광주시 일원에서 개최됐으며, 경기도 내 31개 시·군이 참여해 뜨거운 열전이 펼쳐졌다.

시는 육상, 수영, 축구 등 총 27개 종목에 477명의 선수단을 파견했다. 대회 초반 사전경기에서는 종합 2위로 출발했으나, 본 경기에서 뛰어난 집중력을 발휘하며 수원시를 종합점수 205점 차로 제치고 종합우승 1위에 오르는 역전 우승을 이뤄냈다.

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특히 수영 종목에서는 화성특례시 소속 백인철 선수가 뛰어난 기량으로 4관왕을 차지하고, 대회 최우수선수(MVP)에 선정되는 쾌거를 거뒀다. 백 선수의 활약은 이번 종합우승을 견인한 결정적인 요인으로 평가된다.

화성특례시 선수단과 관계자들이 제72회 경기도체육대회 종합우승 시상대에서 단체로 기념촬영을 하며 우승의 기쁨을 나누고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

이로써 화성특례시는 2023년부터 이어진 우승 행진을 4년 연속으로 늘리며, 명실상부한 '경기도 체육 1번지'로서의 위상을 공고히 했다. 이는 전 종목에 걸친 고른 성적과 시의 체계적인 엘리트 체육 육성 시스템이 맞물려 얻어낸 결과로 분석된다.

윤성진 화성특례시장 권한대행은 "종합우승 4연패는 선수단의 땀과 노력, 그리고 시민들의 성원이 만들어낸 값진 결과"라며 "앞으로도 지속적인 체육 인프라 확충과 선수 지원을 통해 대한민국을 대표하는 체육도시로 도약하겠다"고 밝혔다.

화성특례시 선수단이 제72회 경기도체육대회 종합우승을 차지한 뒤 시상식에서 우승 트로피를 들어 올리며 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

한편, 화성특례시는 최근 생활체육과 전문체육을 아우르는 균형 잡힌 정책을 추진하며 전국적인 모범 사례로 주목받고 있으며, 이번 대회를 통해 그 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

제72회 경기도체육대회 시상식에서 화성특례시 소속 백인철선수에게 MVP 상패를 수여하며 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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