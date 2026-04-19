"與 권력추, 친명에서 친청·친김어준으로"

송언석 국민의힘 원내대표는 19일 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 출마로 공석이 될 부산 북구갑 선거구에 차출설이 제기되는 하정우 청와대 AI전략기획수석비서관과 관련 "더 이리저리 간 보듯이 부산 유권자를 우롱하지 말고 거취를 표명하길 바란다"고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 기자간담회를 열고 "전국의 여야 시·도지사 후보 라인업이 거의 결정됐는데, 이를 살펴보니 이번 선거는 지역을 아는 검증된 일꾼을 뽑을 것이냐, 정치 낙하산을 뽑을 것이냐의 선택"이라면서 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 "민주당에선 친명(친이재명)과 친청(친정청래)의 명청대전이 벌어졌다"면서 "경기지사 후보에 추미애 의원, 충남지사에 박수현 의원, 전북지사에 이원택 의원, 전남광주통합특별시장에 민형배 의원까지 친청파가 파죽지세의 승리를 거둔 것으로 보인다. 권력의 추가 친명에서 친청, 친김어준으로 이동하고 있는 것"이라고 했다.

이어 그는 전재수 부산시장 후보의 통일교 관련 명품시계 수수 의혹 등을 제기하면서 "국민의힘은 이미 전 후보를 허위사실 공표 혐의로 고발했지만, 추가 고발도 검토하겠다"면서 "까르띠에 시계를 받았다면 중죄지만, 부산시민과 국민을 속인 것은 더 큰 죄악"이라고 했다.

특히 송 원내대표는 부산 북구갑 출마 가능성이 제기되는 하 수석과 관련 "본인이 맡은 인공지능(AI) 업무는 국가의 명운이 걸린 과제고, 자신도 그렇게 말하고 있다"면서 "국가의 AI 전략이 하 수석 한 사람의 이해관계에 흔들려선 안 된다. 하 수석은 아침저녁으로 생각이 달라진다고 말장난을 하고 있는데 유권자를 우롱하지 말고 거취를 표명하길 바란다"고 했다.

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한편 송 원내대표는 당 서울시장 후보로 선출된 오세훈 시장이 독자적인 혁신형 선거대책위원회를 구성하겠다고 한 데 대해서 "선거는 후보 중심으로 선거운동을 할 수밖에 없는 구조고, 당 대표 보고 선거하는 것은 아니"라면서 "선거 때부터는 후보자가 책임을 지고 ㅗ치선을 다해 뛰어야 하고 중심으로 뛰는 것이 당연하다. 확대해석할 것은 아니라고 본다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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