이재명 대통령은 19일 4·19 혁명 66주년을 맞아 "분연히 떨쳐 일어선 시민들의 담대한 용기는 굴곡진 대한민국 현대사의 갈림길마다 우리에게 길을 알려준 민주주의의 등불이 됐다"고 말했다. 유공자와 유가족들을 향해서는 "지금 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를 위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 결코 잊지 않겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 김혜경 여사와 함께 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19혁명 기념식에 참석해 이같이 밝혔다. 이번 기념식은 '작은 불빛이 모여 하나의 길로'라는 슬로건에 맞춰 진행됐다. 행사에는 유공자·유족 및 각계 주요 인사 1000여명이 참석했다.

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.19 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 "1960년 4월 19일 전국 각지에서 일어난 항쟁의 물결이 철옹성 같던 독재 정권을 마침내 무너뜨렸다"며 "나라의 주인이 국민임을 일깨운 이 위대한 승리는 '유네스코 세계기록유산'에 등재됐고 이제 세계 역사에 남을 민주혁명으로 당당하게 기억될 것"이라고 강조했다.

이어 이 대통령은 "불의에 항거한 4·19 민주 이념의 토양 위에서 우리 대한민국은 세계 10대 경제 강국이자 세계를 선도하는 문화강국으로 눈부신 도약과 번영을 이룰 수 있었다"며 "국민이 피땀으로 일궈낸 자유민주주의적 기본 질서는 한 사람 한 사람의 창의성과 가능성을 이끈 원동력이었고 국난을 딛고 위기를 기회로 만든 역동성의 근간이었다"고 평가했다.

특히 이 대통령은 "부마 항쟁과 5.18민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명까지 이어진 4·19정신은 참된 주권자의 나라를 갈망하는 강고한 연대의 힘으로 피어났다"며 "서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에 2024년 12월 겨울밤, 우리 대한국민들은 마침내 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"고 역설했다.

유공자에 대한 포상과 예우도 약속했다. 이 대통령은 "정부는 앞으로도 4·19혁명을 포함해 이 땅의 민주주의를 위해 희생한 모든 분을 한 분이라도 더 찾아내 포상하고 기록하고 예우할 것"이라며 "고령의 4·19혁명 유공자분들에게 시급한 의료지원 또한 더욱 강화하고 세심하게 챙길 것"이라고 다짐했다.

또 이 대통령은 "우리의 자랑스러운 민주주의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 온 것이 결코 아니다"라며 "4·19혁명 불과 1년 뒤 군부 세력의 쿠데타가 벌어졌고, 세계 10위 경제 강국이자 민주주의 모범국가에서 경천동지할 친위군사 쿠데타가 현실이 되기도 했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 분향하고 있다. 2026.4.19 연합뉴스 원본보기 아이콘

이어 이 대통령은 "민주주의야말로 5200만 국민 한 명 한 명의 잠재력과 역량을 발견하고 저마다의 꿈으로 행복을 키우며 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 우리가 입증해 나가야 한다"며 "그래야 반민주 세력이 다시는 우리의 자유와 일상을 빼앗고, 국민의 소중한 삶을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있는 것"이라고 부연했다.

아울러 이 대통령은 신동엽 시인의 시 '껍데기는 가라'를 인용하면서 "영령들의 고귀한 뜻을 기리며 4·19혁명이 남긴 정치의 본령을 기억한다"고 언급했다. 그러면서 "대한국민의 DNA에 오롯이 남겨진 자유와 평등, 통합과 연대의 민주주의를 더욱 빛나는 미래로 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 피력했다.

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그는 "사람의 목숨은 누구에게나 똑같다. 한 명의 목숨이나 백 명의 목숨이나 다 그 사람에게서는 하나의 우주"라면서 "모두를 위해 목숨을 던질 수 있는 것도 아무나 할 수 있는 일이 아니다. 그렇기 때문에 우리는 기억해야 하는 것"이라는 말로 기념사를 마무리했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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