용산 대통령집무실을 청와대로 이전하는 작업이 성탄절 이전 마무리 될 것으로 알려진 가운데 12일 서울 청와대본관에서 관계자들이 유리창 청소작업을 하고 있다. 지난 2022년 5월 윤석열 정부 출범과 함께 시작된 ‘용산 시대’가 3년 7개월 만에 막을 내릴 예정이다. 2025.12.12 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

청와대 국가안보실은 19일 북한의 탄도미사일 도발과 관련해 긴급 안보상황점검회의를 소집했다.

청와대는 이날 오전 공지를 통해 김현종 안보실 안보 1차장 주재로 관계부처와 회의를 갖는다고 알렸다.

AD

앞서 합동참모본부는 북한이 이날 오전 6시10분께 신포 일대에서 탄도미사일 여러 발을 발사했다고 밝혔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>