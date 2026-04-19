하남 뮤직 페스티벌, 온·오프라인 6만명 열광

시민 650여 명 무대 올라…‘참여형 축제’ 진수

하남시, 피프티피프티 홍보대사 위촉

‘글로벌 K-컬처 중심지’ 위상 굳혔다

경기 하남시가 주최하고 하남문화재단이 주관한 '2026 하남 뮤직 페스티벌- 뮤직 인 더 하남(Music in the Hanam)'이 시민들의 뜨거운 함성 속에 화려한 막을 내렸다.

이현재 하남시장이 지난 17일부터 18일까지 이틀간 하남종합운동장에서 열린 '2026 하남 뮤직 페스티벌-뮤직 인 더 하남(Music in the Hanam)'에 첨석해 인사말을 하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 17일부터 18일까지 이틀간 하남종합운동장에서 열린 이번 축제에는 현장 관람객 3만1000여 명, 온라인 시청 3만여 회를 기록하며 하남을 넘어 대한민국을 대표하는 음악 축제로서의 위상을 입증했다.

이번 축제에는 이틀간 유아부터 시니어에 이르기까지 총 30여 개 팀, 650여 명의 시민이 직접 무대를 꾸며 하남만의 독창적인 문화 에너지를 발산했다. '대한민국 넘버원 페스티벌'이라는 슬로건 아래 열린 이번 축제는 하남을 넘어 대한민국을 대표하는 시민 참여형 음악 축제로서 그 위상을 확고히 했다.

하남시;가 지난 17일부터 18일까지 이틀간 하남종합운동장에서 '2026 하남 뮤직 페스티벌-뮤직 인 더 하남(Music in the Hanam)'을 개최하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

축제 첫날인 17일에는 아나운서 김지수의 사회로 대중가수와 지역 예술 단체가 어우러진 다채로운 무대가 펼쳐졌다. 1980년대를 풍미한 레전드 그룹 도시아이들과 가수 전미경이 추억의 무대를 선사했으며, 전통예술단체 '음악제작소 위뮤(WeMu)'는 국악의 현대적 감각을 더해 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다.

이어 가수 선예와 조권, 김현정, 솔로 아티스트 조째즈가 폭발적인 가창력을 선보였고, 하남시 최고의 댄스팀인 '버저비터댄스스튜디오'의 열정적인 퍼포먼스가 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 특히 이날의 피날레는 하남의 밤하늘을 수놓은 '드론 라이트 쇼'가 장식하며 관람객들에게 환상적인 시각적 경험을 제공했다.

하남시가 지난 17일부터 18일까지 이틀간 하남종합운동장에서 '2026 하남 뮤직 페스티벌-뮤직 인 더 하남(Music in the Hanam)'을 개최하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

둘째 날인 18일은 뮤지컬 배우 이건명이 마이크를 잡아 시민이 직접 주인공이 되는 감동의 무대를 이끌었다. 사단법인 국악진흥회 하남시지회의 울림 있는 사전 공연을 시작으로, 꿈의 오케스트라 하남과 꿈의 무용단, 하남연합어린이합창단 등 지역의 미래인 아동과 청소년들이 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 뽐냈다.

아울러 이날 하남시는 글로벌 K-팝 그룹 '피프티피프티(FIFTY FIFTY)'를 하남시 홍보대사로 위촉하며 K-컬처 중심 도시로의 도약을 대내외에 선포했다.

이현재 하남시장이 지난 18일 글로벌 K-팝 그룹 '피프티피프티(FIFTY FIFTY)'를 하남시 홍보대사로 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

이어진 2부 공연에서는 감성 보컬의 대명사 김연우를 비롯해 트로트의 여왕 김연자, 만능 엔터테이너 임창정이 전 세대를 아우르는 히트곡 메들리로 시민 출연진과 관람객이 하나 되는 장관을 연출했다. 축제의 마지막은 홍보대사 피프티피프티가 화려한 퍼포먼스로 장식하며 이틀간의 대장정을 마무리했다.

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하남시 관계자는 "시민과 함께 만드는 K-컬처 중심 도시 하남, 일상에서 문화와 일자리를 함께 누리는 '직주락 도시' 하남의 가치를 이번 축제를 통해 증명했다"며 "앞으로도 하남문화재단과 협력해 시민이 주체가 되는 문화 예술 환경을 조성하고, '뮤직 인 더 하남'을 대한민국을 대표하는 시민 참여형 문화 관광 축제로 육성하여 시민들의 문화적 자긍심을 높여 나가겠다"고 강조했다.

하남시;가 지난 17일부터 18일까지 이틀간 하남종합운동장에서 '2026 하남 뮤직 페스티벌-뮤직 인 더 하남(Music in the Hanam)'을 개최하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

이번 축제는 유아부터 시니어까지 전 세대가 함께 무대를 만들며 문화도시 하남의 역동성을 보여주었을 뿐만 아니라, 시민 중심의 축제 문화를 정착시켰다는 평가를 받았다. 하남시는 이번 성공을 발판 삼아 지역 문화 브랜드를 더욱 공고히 할 계획이다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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