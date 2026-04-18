中 LED 칩 제조사, 美 반대에 네덜란드 업체 인수 불발

넥스페리아를 둘러싼 중국·네덜란드 간 갈등이 지속되는 가운데 중국 발광다이오드(LED) 칩 제조사의 네덜란드 업체 인수 시도가 미국 정부의 반대에 막혀 무산된 것으로 전해졌다.

18일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 싼안 광전자 측은 전날 공시를 통해 말레이시아 협력사와 함께 네덜란드의 LED 패키지 제조업체 루미레즈 홀딩스를 인수하려던 시도를 포기하기로 했다고 밝혔다.

싼안 광전자는 여러 차례 협의에도 불구하고 미 외국인투자심의위원회(CFIUS)가 해당 거래에 대해 '미국 국가안보에 해결할 수 없는 위험'을 초래할 수 있다고 판단, 인수 포기를 요청했다고 밝혔다. 이에 따라 CFIUS에 자발적으로 거래를 포기하겠다는 서한을 보냈다는 것이다.

앞서 싼안 광전자 측은 지난해 말레이시아 협력사와 함께 루미레즈 및 루미레즈의 유럽·아시아 자회사 지분을 현금 2억3900만달러에 100% 인수하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 루미레즈의 싱가포르·말레이시아 생산 시설 등을 이용해 빠르게 해외 생산 기지를 확보하고 해외 고객을 위한 공급을 보장하겠다는 구상이었다.

SCMP는 넥스페리아 갈등에 이어 발생한 이번 건에 대해 미국의 견제로 중국 기술기업들의 해외 기업 인수가 어려워지고 있음을 보여준다고 평가했다.

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넥스페리아는 전기차·자율주행시스템 등에 들어가는 차량용 반도체를 생산하는 업체로 네덜란드에 본사를 두고 있으며 2019년 중국 반도체 기업 윙테크에 인수됐다. 네덜란드 정부는 미·중 무역 갈등에 지난해 9월 기술 유출 우려 등을 이유로 윙테크 측의 넥스페리아 경영권을 박탈했고, 중국은 이에 맞서 광둥성 공장에서 생산되는 넥스페리아 제품의 수출을 제한하면서 세계 자동차 업계가 반도체 부족 위기에 직면했다. 이후 양측이 협의를 이어가고 있지만 갈등이 완전히 해소되지 않은 상태다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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