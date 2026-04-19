국제통화금융위원회 이사국 대표로 참석

게오르기에바 IMF 총재 면담

취약국 AI 역량개발 지원 협력하기로



구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 국제통화기금(IMF)에 "위기의 해설자가 아닌 협력의 설계자로서 글로벌 거시정책 공조와 다자협력의 구심점으로 역할해달라"고 당부했다.

G20 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF)/세계은행(WB) 춘계회의 참석차 미국 워싱턴D.C.를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4월 17일(현지시간) 국제통화기금(IMF)에서 크리스탈오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재와 대화를 하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 17일 미국 워싱턴D.C.에서 국제통화금융위원회(IMFC)에 IMF 이사국 대표 자격으로 참석해 이같이 말했다. 구 부총리는 이날 최근 중동전쟁이 세계경제에 미친 영향과 정책 대응, IMF의 정책 방향 등에 대해 주요국 재무장관·중앙은행 총재들과 의견을 공유했다.

IMF는 글로벌 정책방향(GPA)을 통해 중동전쟁의 충격으로 세계경제의 불확실성이 확대되고 있다고 진단했다. 아울러 각국의 재정·통화 여건에 부합하는 정책대응의 필요성과 글로벌 저성장 탈피를 위한 구조개혁의 중요성을 강조했다.

이에 대해 구 부총리는 "재정건전성을 유지하면서도 취약부문을 지원해야한다는 IMF 권고에 공감하며, 한국도 국가부채의 확대 없이 추경을 신속히 편성·집행하고 있다"고 설명했다.

또한 인공지능(AI) 전환기 구조개혁의 필요성을 강조하고, 취약국의 AI 혁신 역량개발에 적극 기여하겠다는 의지를 표명했다.

구 부총리는 G7 의장국인 프랑스의 초청을 받아 재무장관·중앙은행총재 회의의 글로벌 불균형과 핵심광물 등 2개 특별세션에도 참석했다.

미국·일본·등 주요국 재무장관들과 불균형 해소를 위한 G7-G20 간 연계 강화 및 다자개발은행의 핵심광물 협력 프로젝트 참여 확대 방안 등을 논의했다.

구 부총리는 "흑자국과 적자국 모두가 동시에 노력이 글로벌 불균형으로 인한 부정적 파급효과를 최소화할 수 있다"면서 "특히 규모의 경제를 가진 국가·경제권이 AI 교육 등 인적자본 투자 확대, 연금개혁 등 구조개혁 노력에 앞장선다면 중견·신흥국 또한 문제 해결을 위해 동참할 것"이라고 말했다.

G20 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF)/세계은행(WB) 춘계회의 참석차 미국 워싱턴D.C.를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4월 17일(현지시간) 국제통화기금(IMF)에서 크리스탈오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재와 면담을 하고 있다. 재정경제부 원본보기 아이콘

구 부총리는 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재와 만나 재정건전성 기조하에 최근 충격에 대응하고 있는 한국의 정책방향을 설명했다. 아울러, 현재 조성 중인 글로벌 AI 허브를 중심으로 취약국의 AI 혁신역량 개발에 적극 기여해 나갈 것임을 강조하였다.

AD

게오르기에바 총재는 "한국이 충분한 재정여력을 갖추고 있으며, 중기 재정건전성을 위한 한국의 노력이 앞으로도 계속해서 안정적인 재정운용에 도움이 될 것"이라고 언급했다. 아울러 한국의 글로벌 AI 허브 구상에 적극적인 관심을 표명하며, 취약국 AI 역량개발 지원을 위한 양측간 협력 강화 방안을 검토해 나가기로 했다.

워싱턴D.C.=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>