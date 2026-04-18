英·佛 주도 호르무즈 해협 화상 정상회의 서면 메시지 발표

호르무즈 봉쇄·中 견제 위해 태평양 수송로 방어 나설듯

다카이치 사나에 일본 총리는 17일(현지시간) 영국과 프랑스가 주도한 호르무즈 해협 항행의 자유 관련 화상 정상회의와 관련, 필요한 외교적 노력을 지속하겠다고 밝혔다.

이날 일본 외무성에 따르면 다카이치 사나에 총리는 이 같은 내용의 메시지를 서면 전달했다. 다른 일정으로 불참해 별도의 참석자를 보냈다. 이번 회의에는 유럽과 아시아, 중동 지역 50개 국가와 국제기구 대표가 참여했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 15일 도쿄 총리 관저에서 열린 기자회견에서 질문에 답변하고 있다. 도쿄(일본)=로이터 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

다카이치 총리는 "미국과 이란 간 협의가 이어지는 것을 환영하며 관계국의 중재 노력을 지지한다"며 "호르무즈 해협에서 모든 국가의 항행의 자유와 안전이 보장돼야 하며, 일본도 이를 위해 필요한 외교적 노력을 기울여 왔다"고 밝혔다.

그러면서 "페르시아만 내 억류된 선박과 선원의 안전을 확보하는 것도 시급한 과제"라며 "앞으로도 일본은 국제사회와 긴밀히 연계하며 일본으로서 가능한 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

중동산 원유 의존도가 높은 일본은 이번 사태의 장기화를 막기 위해 여러 방면으로 고심하고 있다. 지난 8일에는 마수드 페제시키안 이란 대통령과 통화해 일본 관련 선박을 포함해 모든 국가의 운항 안전 확보를 요구했다.

여기에 이번 해상 봉쇄를 계기로 태평양 해상 수송로를 방어한다는 내용도 안보 3문서(국가안전보장전략·국가방위전략·방위력 정비 계획)에 담을 방침이다. 구체적인 방안으로는 태평양에 위치한 섬 지역의 관제 레이더와 초계기를 활용하는 방안이 검토된다.

AD

호르무즈 사태 대응이라는 명분과 별개로, 중국 견제를 염두에 둔 조치라는 분석도 나온다. 닛케이는 "정부가 나서는 이유는 호르무즈 위기와 더불어 중국의 존재가 있기 때문"이라며 "중국의 태평양 연안 진출 횟수는 크게 늘었다"고 덧붙였다.

도쿄(일본)=전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>