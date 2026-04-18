"1~2일내 협상 타결"

"내가 (파키스탄) 갈수도"

도널드 트럼프 미국 대통령 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 이란과 이번 주말 종전 협상을 위한 2차 회담을 개시할 것으로 예상한다고 밝혔다. 협상이 개시되면 1~2일 내 타결될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와 전화 인터뷰에서 "(종전 협상을 위한) 회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다"며 "우리는 하루나 이틀 안에 합의(get a deal)할 것으로 생각한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 "주요 쟁점(협상)은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것"이라고 말했다. 그는 이란의 핵 프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에 "(중단의) 기간은 없다. 무기한"이라고 답했다.

또 로이터 통신과의 전화 인터뷰에선 미국이 이란과 함께 이란 내 지하시설로 "느긋하게" 들어가서 그곳의 '핵 찌꺼기'(농축 우라늄)를 "중장비로 파내" 미국으로 "매우 조기에" 회수할 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 농축 우라늄 회수와 관련해 미국이 경제적 보상이나 대가를 지불하지 않을 것이라고 말했다. 전날 악시오스는 이란이 농축우라늄 비축분을 포기하는 대가로 미국으로부터 이란의 동결 자금 200억 달러에 대해 해제하는 방안이 논의 중이라고 보도한 바 있다.

트럼프 대통령은 이에 대해 "완전히 틀렸다. 돈은 오가지 않는다"고 부인했다.

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이어 트럼프 대통령은 두 번째 협상을 누가 이끌게 될지 아직 결정하지 않았다면서, 자신이 직접 파키스탄으로 갈 것이냐는 질문에 "그럴 수도 있다"고 블룸버그에 말했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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