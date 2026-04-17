프랑스서 열린 정상회의에 화상으로 참석

화상 참여국 중 첫 번째, 4분 40초 동안 발언

"대한민국은 핵심 이해 당사국…해협 안전 메커니즘 함께 모색해야"

중국, 일본은 비정상급이 참석

이재명 대통령이 17일 프랑스·영국이 주도하는 호르무즈 해협 자유 항행에 관한 화상 정상회의에 참석해 "대한민국이 호르무즈 해협을 통해 원유의 약 70%를 수입하는 핵심 이해 당사국임을 강조하면서 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여를 하겠다는 강력한 의지를 밝혔다"고 청와대가 밝혔다. 이 대통령은 또 중동 전쟁의 교착 상태를 조속히 해소하고 해협의 안정을 위한 관리 메커니즘을 국제사회가 함께 모색해 나가자고 제안했다.

이 대통령이 이날 오후 9시께 파리에서 열린 정상회의에 화상으로 참석해 49여 개 국가 정상·2개 국제기구 대표와 함께 ▲ 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력 ▲ 선원 안전 및 선박 보호 ▲ 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

이날 회의는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리 주도로 열렸고 한국, 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 네덜란드, 스웨덴, 뉴질랜드, 이라크 싱가포르 등 정상과 국제기구 대표가 참여했다. 영국과 프랑스 정상을 포함해 독일 메르츠 총리, 이탈리아 멜로니 총리는 대면 참석했다. 중국과 일본은 비정상급이 참석한 것으로 알려졌다.

이 대통령은 화상으로 참석한 정상들 중 가장 먼저 발언했다. 총 1시간 30분 회의에서 이 대통령은 4분 40초 동안 발언하며 공공의 자산이자 글로벌 공급망을 지탱하는 핵심축인 호르무즈 해협의 봉쇄로 전 세계 에너지, 금융, 산업, 식량안보 전반이 흔들리는 상황에 대해 우려를 표명했다. 특히 우리 국민들을 포함해 해협 안에 발이 묶여있는 선원들의 안전과 건강이 충분히 보장되기 어려운 환경이 지속되고 있는 점을 지적했다.

그러면서 이 대통령은 교착 상태를 조속히 해소하고 해협의 안정을 위한 관리 메커니즘을 국제사회가 함께 모색해 나갈 것을 제안했다. 이어 대한민국이 호르무즈 해협을 통해 원유의 약 70%를 수입하는 핵심 이해 당사국임을 강조하면서 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여를 하겠다는 강력한 의지도 표명했다.

이날 회의에 참석한 정상들은 호르무즈 해협 관련 상황 평가를 공유하고, 종전 후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 제고하기 위한 외교적·군사적 협력을 증진해 나가자고 했다.

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전은수 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 "이번 화상 정상회의는 중동 지역 평화를 촉구하고 전쟁 종식 이후 호르무즈 해협 내 항행의 자유를 확보하기 위한 국제사회의 연대를 강조하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 정부는 자유로운 국제 통항 원칙과 글로벌 공급망 안정을 위한 국제사회의 노력에 주도적으로 동참함으로써 우리 국민의 일상이 안정될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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