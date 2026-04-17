李대통령, 에너지 공급망 문제 등 메시지 낼 듯

영국과 프랑스 주도하는 호르무즈 해협의 자유로운 통항 등을 위한 국제 정상회의가 17일 저녁 프랑스 파리에서 시작됐다.

17일 청와대는 언론 공지를 통해 한국 시간 저녁 9시 12분께 호르무즈 해협 국제 화상회의가 시작됐다고 밝혔다. 40여개국이 참석한 가운데 열리는 '호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브' 화상회의에서 이재명 대통령은 화상으로 참석했다.

이 대통령은 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제 연대의 필요성 등 메시지를 각국 정상들에게 전달할 계획이다. 화상으로 진행되는 회의에는 주요 7개국(G7) 유럽 국가 정상들은 대면 참석했다. 전쟁 당사국인 미국과 이스라엘 이란은 참석하지 않았다.

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회의에는 국제해사기구(IMO)를 비롯한 국제기구도 참여했다. 앞서 영국 총리실은 세계 각국 정상이 호르무즈 해협의 재개방을 위한 국제 임무 수립을 위해 모이는 것이라고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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