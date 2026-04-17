검찰 사안에 첫 공개 입장

평검사·수사관 증인 채택 철회 요구

구자현 검찰총장 직무대행(대검 차장검사)은 17일 국회 국정조사 기간 대장동 수사 담당 검사의 자살 시도 소식에 "참담한 마음"이라고 밝혔다. 구 대행이 검찰 사안에 대해 공개적으로 입장을 밝힌 것은 임명된 후 처음이다.

구자현 검찰총장 직무대행이 17일 서울 서초구 대검찰청을 나서며 대장동·대북송금 의혹 사건을 둘러싼 정치권의 국정조사와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

구 대행은 이날 퇴근길 도어스테핑(약식문답)에서 "국정조사 증인으로 채택된 검사에 대한 안타까운 소식이 언론에 보도됐다"며 "검찰총장 직무대행으로서 참담한 마음으로 소식을 접했다"고 말했다.

구 대행은 "지난 1차 기관보고에서 이번 국정조사에 대해 재판 중인 사건을 대상으로 한다는 점에 대한 우려와 법과 원칙에 따라 실무를 담당했던 검사들의 증언은 필요 최소한으로 해주실 것을 말씀드린 바 있다"고 밝혔다.

구 대행은 "국정조사 과정에서 사건 관계인들의 일방적이고 단편적인 주장으로 적법절차에 따른 법원의 판단이 공격받는 반면 해당 사건의 수사와 공소 유지를 담당한 일선 검사나 수사관들이 증인으로 소환됐다"며 "충분한 진술 기회를 제공받지 못하고 인신공격을 받는 사례마저 발생했다"고 말했다.

구 대행은 "저와 각 검찰청의 기관장들은 국정조사에 충실히 임하겠으니, 향후 국정조사에서는 당시 평검사나 수사관들에 대한 증인 채택은 철회해 달라"며 "반드시 소환이 필요한 경우에도 재판에 미치는 영향을 고려해 신중하고 절제된 방식으로 진행해달라"고 밝혔다.

구 대행은 "어떤 국정조사도 재판에 영향을 주려고 한다는 평가를 받아서는 안 된다"며 "향후 남은 기간 공정하고 객관적으로 이번 국정조사를 진행해주기를 다시 한번 간곡하게 부탁드린다"고 말했다.

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구 대행은 '지휘부 행동을 요구하는 목소리가 있다', '국정조사 내용은 어떻게 봤나' 등 질문에는 답변하지 않았다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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