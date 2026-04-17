20일부터 각급 학교 등교 정상화

대입 시험도 예정대로 실시

미국·이스라엘과 이란 간 종전 논의가 진행되는 가운데 아랍에미리트(UAE)가 학교 수업 정상화를 결정했다.

UAE 두바이의 스쿨버스. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 UAE 교육부는 안전 점검을 마친 뒤 오는 20일부터 각급 학교의 등교 수업을 재개한다고 발표했다.

지난달 2일 이란의 보복 공격 여파로 전역에 휴업령이 내려진 지 약 7주 만이다. 이에 따라 불투명했던 대입 시험 일정도 다음 달 중 예정대로 치러진다.

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UAE는 이란의 에너지 시설 공습과 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수출 등 큰 경제적 타격을 입었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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