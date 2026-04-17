기획된 연출 영상 경선 방해

허위사실 유포…민주주의 파괴 행위

공작정치 '무관용 원칙' 강력 대응

전남 화순군수 선거에 출마한 더불어민주당 임지락 예비후보가 최근 불거진 '돈봉투 의혹'과 '부정선거 동영상 논란'을 정면 반박하고 나섰다.

임 예비후보는 17일 군의회 소회의실에서 기자회견을 열고 "확인되지 않은 의혹을 사실처럼 보도한 일부 지역 언론과 이를 근거로 경선을 중단한 결정은 명백한 문제다"며 "허위사실 유포에 대해선 이미 사법당국에 고발 조치했다"고 밝혔다.

17일 오전 11시 화순 군청 군의회 앞에서 임지락 화순군수 예비후보 및 지지자들이 최근 경선 중단에 따른 항의 차원에서 삭발식을 하고 있는 모습. 독자제공 AD 원본보기 아이콘

특히 최근 논란이 된 동영상과 관련해선 "경선과 무관한 영상이 부정선거로 둔갑해 유포됐고 상대 후보까지 나서 사실인 양 주장하고 있다"며 "이는 군민을 기만하는 거짓 선동이다"고 비판했다.

임 후보는 민주당 전남도당과 중앙당을 향해 "사실관계 확인도 없이 경선을 중단한 이유를 명확히 밝히고 허위 보도와 선동에 책임 있는 인사들을 엄중 처벌하라"고 요구했다.

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끝으로 임 후보는 "이런 요구가 관철되지 않을 경우 군민과 함께 명예와 자존심을 지키기 위해 끝까지 싸우겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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