의심 상황 시 즉시 112·소방서로 신고 당부

전북소방본부를 사칭해 소화기 구매를 강요하는 사기 행위가 잇따르면서 각별한 주의가 요구된다.

전북특별자치도소방본부는 17일 소방공무원을 사칭해 소방시설 구매를 압박하거나 보조금 지원을 내세워 금전을 빼앗는 사례가 이어지고 있다고 밝혔다.

위조한 소방본부 명의의 ‘리튬이온 소화기 설치 안내’ 공문. 이미지 제공=전북자치도 AD 원본보기 아이콘

최근 확인된 수법을 보면, 사기범들은 주유취급소 등 위험물 시설 관계자에게 전화를 걸어 소방서 직원을 사칭한 뒤 "리튬이온 소화기를 반드시 설치해야 한다"고 압박한다. 이어 특정 업체를 지정하며 "해당 업체를 통해 구매하면 소방본부 보조금을 받을 수 있다"고 속여 결제를 유도한다.

이들은 '리튬이온 소화기 설치 안내'라는 제목의 공문까지 위조해 문자로 발송하는 등 수법도 점점 정교해지고 있다. 실제로 무주군에서는 이 같은 방식으로 약 3천850만 원의 피해가 발생했으며, 현재 경찰이 수사를 진행 중이다.

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소방 당국은 공식 절차를 거치지 않은 구매 요구는 모두 의심해야 한다고 강조한다.

이오숙 전북특별자치도소방본부장은 "소방기관의 신뢰를 악용해 경제적 피해를 주는 행위는 결코 용납될 수 없다"며 "피해가 발생하거나 의심 상황이 생기면 즉시 112 또는 관할 소방서로 신고해 달라"고 당부했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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