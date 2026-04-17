17일 현지 개소식 개최…교육·유학·문화 통합 플랫폼 구축

대구-하노이 교육 협력 확대…글로벌 인재 유입 기반 강화

계명대학교가 17일 베트남 하노이 투이로이대학교에 '대구글로벌센터'를 개소하고 해외 유학생 유치와 교육 협력 확대를 위한 거점 운영에 들어갔다.

이번 센터 개소는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 추진됐으며, 대구 지역 대학의 국제화 경쟁력을 강화하고 우수한 외국인 인적 자원을 선제적으로 확보하는 데 목적이 있다.

계명대학교가 17일 베트남 하노이 투이로이대학교와 대구글로벌센터 개소식을 갖고 양 대학 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개소식은 양 대학 관계자와 재학생 등 약 100여 명이 참석했다.

행사에서는 센터 설립 경과 보고와 함께 향후 운영 방안에 대한 논의 등이 이어졌다.

이번에 문을 연 대구글로벌센터는 한국어교육과 대구생활 적응 교육을 중심으로 유학 준비 과정, 진학 및 취업 연계 프로그램, 단기 문화 체험 과정 등을 통합 운영한다.

현지 학생을 대상으로 한 사전 교육을 통해 대구 유학 적응력을 높이고, 대구 지역 대학 진학을 체계적으로 지원하는 역할을 수행한다.

민경모 계명대 국제처장은 "이번 글로벌센터 개소를 통해 베트남 현지에서 한국어 교육과 유학 지원을 동시에 제공할 수 있는 기반을 마련했다"며 "우수 유학생 유치뿐 아니라 유학생의 안정적인 정착과 진로 설계까지 지원하는 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

도 반 꽝(DO VAN QUANG) 투이로이대학교 부총장은 "이번 글로벌센터 설립은 양 대학 간 협력을 바탕으로 대구와 하노이 간의 교육 협력을 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 될 것"이라며 "베트남 학생들이 한국어와 한국 문화를 체계적으로 배워, 대구로의 유학을 포함한 더 넓은 진로 모색의 기회를 줄 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다.

센터에서는 계명한국어능력시험(KKPT, Keimyung Korean Proficiency Test)을 운영해 학습자의 한국어 능력을 평가하고, 이를 입학 전형과 연계할 계획이다.

또한, 대구 유학박람회와 설명회, 취업 연계 프로그램 등도 함께 추진해 실질적인 진학·취업 지원 체계를 마련해 나갈 계획이다.

한편, 베트남은 한국어 교육 수요가 빠르게 증가하는 국가로, 2025년 기준 초·중등 2만8345명, 대학 2만7222명, 세종학당 2만251명 등이 한국어를 학습하고 있다.

대구시 내 베트남 출신 거주자는 1만1471명(2025년 기준)으로 전체 외국인 거주자 3만7776명 가운데 가장 많은 비중을 차지한다.

AD

계명대에는 현재 베트남 유학생 2162명이 재학 중이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>