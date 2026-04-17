팝업스토어 5월14일까지 운영

숙면 체험 이벤트 등 마련

시몬스의 비건 매트리스 N32가 롯데백화점 잠실점 9층에 팝업스토어를 오픈한다고 17일 밝혔다.

N32 롯데백화점 잠실점 팝업스토어 전경. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

이번 팝업스토어는 5월14일까지 운영되며 '일상 속에 숨겨진 프라이빗 리조트로 체크인'을 테마로 한 체험형 공간으로 꾸며진다.

팝업스토어에서는 N32의 주력 제품이자 기존 폼 매트리스의 단점을 획기적으로 개선한 'N32 폼 매트리스', 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 'N32 모션베드', 트윈슈퍼싱글(TSS) 프레임 '마르피' 등을 만나볼 수 있다.

N32 폼 매트리스는 우수한 통기성의 내장재와 천연 식물성 원단이 어우러져 피부 자극을 최소화했다. 고탄성 패턴폼이 온몸을 빈틈없이 받쳐줘 신체 일부에 체중이 집중돼 숙면을 방해하는 '쏠림 현상'을 예방해 준다.

N32 모션베드는 N32 폼 매트리스와 결합해 사용할 수 있는 전동침대로, 5개의 플레이트로 분절돼 사용자의 자세나 수면 환경에 따라 세밀하게 각도 조절이 가능하다. 분절되는 모든 면에 '안전 센서'가 부착돼 끼임이 발생하면 안전 모드가 자동 실행된다. '스판 안전 가림천'이 설치돼 반려동물이나 어린아이가 있는 집에서도 안심하고 사용 가능하다.

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팝업스토어에서는 현장 이벤트도 진행된다. 평일 오전 11~12시와 오후 2~3시, 주말 오후 5~6시에 추가로 운영되는 '더 브레이크(THE BREAK)' 이벤트는 N32 매트리스에서 일정 시간 체험하면 N32 장우산을 증정한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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