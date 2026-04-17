호르무즈 해협 봉쇄 여파 물동량 급증

일부 선박 400만달러 추가 지불

이란 전쟁 여파로 페르시아만의 호르무즈 해협이 사실상 마비되면서 파나마 운하를 통한 해상 운송 수요가 급증하고 있다. 운하 대기 시간이 늘어나자 통행료와 별개로 웃돈을 주고 통과 순서를 앞당기는 사례도 늘고 있다.

17일(현지시간) 블룸버그통신은 "이란 전쟁으로 파나마 운하 진입 대기 시간이 3.5일에 달하고, 일부 선박은 순서를 앞당기기 위해 400만달러(59억1800만원)를 추가로 지불했다"고 보도했다.

이는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 파나마 운하로 물량이 몰린 영향으로 분석된다. 파나마 운하 측이 2023~2024년 가뭄 당시 통항 선박 수를 크게 제한한 이후 이번이 가장 긴 대기 시간이다.

최근에는 액화석유가스(LPG)를 운송하는 한 유조선이 운하 통과를 앞당기기 위해 약 400만달러를 지불한 것으로 전해졌다. 이는 이란 충돌 초기였던 3월 초만 해도 100만달러(14억7950만원) 미만 수준이었던 것과 비교해 4배 가까이 오른 것이다.

이 비용은 운하 통과 기본요금과 별도다. 통과 비용은 선박과 화물에 따라 수십만달러에 이를 수 있다.

운하 당국은 예약을 통해 입항하는 선박의 경우 지정된 시간에 맞춰 도착하면 대기 시간을 줄일 수 있다고 설명했다. 다만 대부분 선박이 이미 예약을 진행한 상태라고 밝혔다.

운하 당국에 따르면 추가 비용이 공식적으로 정해진 요금이 아니라 경매를 통해 결정된다. 비용 수준은 선사의 긴급성, 상업적 우선순위, 글로벌 수급 상황, 운임 및 연료비 등 다양한 요인에 따라 달라진다는 설명이다.

시장에서는 최근 미국발 수출 물량 증가로 운하 통항 수요가 더욱 늘어난 것으로 보고 있다.

블룸버그 집계에 따르면 3.5일이라는 대기 시간은 예약 여부와 관계없이 양방향 전체 상업용 선박을 기준으로 최근 7일간의 중간값이다.

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업계는 당분간 운하 통과 경쟁이 이어지면서 높은 추가 비용이 유지될 가능성이 있다고 보고 있다. 통신은 "이란 전쟁 발발 이후 약 7주가 가운데 페르시아만 에너지 의존도가 높은 아시아 국가들은 대체 공급원으로 미국산 물량에 점점 더 의존하는 모습"이라며 "특히 가정용 연료로 쓰이는 LPG 부족 현상이 인도 등에서 두드러지고 있다"고 전했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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