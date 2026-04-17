중소기업 진흥법 개정안 발의

AI전환 지원센터 설치 및 운영 근거 마련

구자근 국회의원(국민의힘, 구미시 갑)은 17일 중소기업의 인공지능(AI) 전환을 돕기 위한 '인공지능전환지원센터'의 설치 및 운영 근거를 담은 중소기업진흥법 개정안을 발의했다.

현행법은 중소벤처기업진흥공단이 중소기업의 자동화 및 정보화 지원 사업을 수행할 수 있도록 하고 자동화지원센터와 정보화지원센터를 설치·운영할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 구자근 의원이 중소벤처기업진흥공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 현재 실제 운영 중인 지원센터는 없는 것으로 나타났다.

최근 제조·서비스 산업 전반에서 인공지능 기술 활용이 빠르게 확산되고 있음에도 불구하고, 중소기업은 전문인력 부족과 데이터 활용 역량 미흡 등으로 인해 인공지능 전환에 어려움을 겪고 있다.

2024년 중소기업중앙회가 실시한 '중소기업 인공지능 활용의향 실태조사'에 따르면 AI를 적용 중인 중소기업은 5.3%에 불과하고, 도입을 희망하는 기업도 16.3% 수준에 머물렀다. 이는 중소기업의 AI 활용 기반이 여전히 취약하며, 대기업과의 기술 격차가 확대되고 있음을 보여준다.

이처럼 중소기업의 인공지능 전환을 뒷받침할 전담 지원체계는 미흡한 상황이며, 기존의 자동화·정보화를 넘어 산업 전반의 인공지능 전환 흐름에 정부가 적극적으로 대응해야 한다는 지적이 지속되어 왔다.

이에 구자근 의원이 발의한 이번 개정안은 중소벤처기업 진흥공단이 인공지능전환 지원센터를 설치·운영할 수 있도록 근거를 신설하고 ▲중소기업 인공지능 전환 수요 발굴 및 진단 ▲전문인력 양성 ▲데이터 수집 및 가공 활용 지원 ▲교육 및 컨설팅 ▲ 실증 및 시범사업 지원 등 체계적인 AI 전환 지원 기반 구축 사업을 추진할 수 있도록 했다.

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이번 개정안을 통해 중소기업의 인공지능 도입 장벽이 낮아지고, 산업 전반의 디지털 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다. 또한 중진공을 중심으로 한 전담 지원체계가 구축되면서 지역 중소기업까지 체감할 수 있는 실질적인 지원 효과가 나타날 것으로 전망된다.

구자근 의원은 "인공지능 전환은 더 이상 선택이 아니라 생존의 문제이지만, 중소기업은 여전히 인력과 데이터, 기술 측면에서 어려움을 겪고 있다"며 "중소기업이 AI를 활용해 생산성과 경쟁력을 높일 수 있도록 국가 차원의 체계적인 지원 기반을 반드시 마련해야 한다"고 밝혔다.

구자근 국회의원(국민의힘, 구미시 갑)[사진=김이환 기자] AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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