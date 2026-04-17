서울대병원 연구팀, 영국 바이오뱅크 등 다층적 분석

"치료 전·초기 고위험군 선별 단서"

HER2 양성 유방암 치료에 사용되는 표적항암제 허쥬마(성분명 트라스투주맙)의 심독성과 관련해 클론성 조혈증(CHIP)이 새로운 위험인자로 제시됐다. 치료 전 고위험군을 선별할 수 있는 단서로 주목된다.

서울대병원은 박준빈 순환기내과 교수·고영일 혈액종양내과 교수 연구팀이 영국 바이오뱅크와 서울대병원 환자 코호트, 동물실험을 통해 클론성 조혈증과 트라스투주맙 관련 심독성의 연관성을 확인했다고 17일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '미국의사협회 종양학회지'에 최근 게재됐다.

왼쪽부터 고영일 서울대병원 교수, 박준빈 순환기내과 교수, 박찬순 서울아산병원 심장내과 교수. 서울대병원 AD 원본보기 아이콘

트라스투주맙은 전체 유방암의 약 15~20%를 차지하는 HER2 양성 유방암 치료의 핵심 약제지만 일부 환자에서 좌심실 기능 저하나 심부전 등 심독성이 발생한다. 현재까지는 안트라사이클린 병용 여부 외에 뚜렷한 위험 예측 지표가 제한적이다.

연구팀은 영국 바이오뱅크 유방암 환자 1만5729명을 분석한 결과 클론성 조혈증이 있으면서 트라스투주맙에 노출된 환자군의 심부전 위험이 가장 높은 것으로 나타났다고 밝혔다. 기준군 대비 심부전 발생 위험비는 4.57로 나타났다.

서울대병원 환자 454명을 분석한 결과에서도 유사한 경향이 확인됐다. 클론성 조혈증 양성군의 2년 누적 심독성 발생률은 평가 기준에 따라 15.7~20.9%로, 음성군(5.0~11.3%)보다 높았다. 다변량 분석에서도 독립적 위험인자로 나타났다. 동물실험에서도 클론성 조혈증 관련 유전자 결손 모델에서만 좌심실 박출률이 유의하게 감소했다.

이번 연구는 인체 코호트와 동물실험을 결합해 클론성 조혈증과 트라스투주맙 심독성의 연관성을 함께 제시한 사례로 평가된다. 연구팀은 치료 전 또는 초기 단계에서 클론성 조혈증을 평가할 경우 심독성 고위험군 선별과 모니터링 전략 수립에 활용될 수 있을 것으로 보고 있다.

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박준빈 교수는 "트라스투주맙은 HER2 양성 유방암 치료에 꼭 필요한 약제이지만 치료 전에 심독성 고위험군을 정밀하게 가려내기는 쉽지 않았다"며 "이번 연구는 클론성 조혈증이 환자별 심독성 위험을 예측하는 중요한 단서가 될 수 있음을 보여준 만큼 향후 맞춤형 심장 모니터링 및 예방 전략 개발에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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