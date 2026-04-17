정대웅 후보 박동식 지지 선언 비판… "공정한 본경선으로 새 시대 열 것"



국민의힘 유해남 사천시장 예비후보가 17일 정대웅 후보의 박동식 지지 선언과 관련해 "정치적 명분도 시민에 대한 책임도 없는 정치 야합"이라고 강하게 비판했다.

유 예비후보는 이날 입장문을 통해 "본경선을 앞둔 중요한 시점에 정책과 비전 경쟁이 아닌 세력 결집 중심의 구태 정치가 반복되고 있다"며 "이는 사천시민의 기대를 저버리는 행위"라고 주장했다.

[사진 제공=사천시] 국민의힘 유해남 사천시장 예비후보 기자 회견 현장 AD 원본보기 아이콘

◆ "원팀 약속 저버린 명분 없는 결합"

유 후보는 "정대웅 후보는 예비경선 과정에서 공정 경쟁과 원팀을 약속했지만 결국 정치적 이해관계에 따라 이를 뒤집었다"고 지적했다.

이어 "현 시정 운영을 비판하던 인물이 돌연 지지를 선언한 것은 시민을 기만하는 처사"라며 "사천 정치의 신뢰를 무너뜨리는 결정"이라고 비판 수위를 높였다.

◆ "밀실 거래 의혹 시민 앞에 밝혀야"

지지 선언의 배경에 대해서도 의문을 제기했다. 유 후보는 "단일화 과정에서 혼선을 거듭하던 행보의 종착점이 자리 나눠먹기식 정치 결합이었는지 묻지 않을 수 없다"며 "인사권, 이권, 차기 보장 등 어떠한 거래가 있었는지 시민 앞에 명확히 밝혀야 한다"고 주장했다.

또 "이 같은 결합은 예비경선 1위 후보를 견제하기 위한 불안의 산물일 뿐"이라고 덧붙였다.

◆ "사천 미래 위해 행정 혁신 필요"

유 후보는 "현직 프리미엄에 기대는 세력과 그에 편승하는 정치로는 사천의 미래를 담을 수 없다"며 "지금 사천에 필요한 것은 낡은 행정의 반복이 아니라 성과로 증명하는 경영형 리더십"이라고 강조했다.

이어 "도시개발과 산업유지, 일자리 창출 등 실질적인 변화는 과감한 혁신에서 시작된다"고 밝혔다.

◆ "시민과 함께하는 진정한 원팀 만들 것"

유 후보는 "특정 세력과의 결탁이 아닌 11만 사천시민과 함께하는 진정한 원팀으로 승리하겠다"며 "권력 나눠먹기식 정치가 아니라 시민의 선택으로 당당히 승리하겠다"고 말했다.

또 "끝까지 공정하고 정정당당한 선거를 통해 사천 정치의 새로운 기준을 세우겠다"고 강조했다.

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◆ "본경선서 사천의 미래 선택해 달라"

끝으로 유 후보는 "누가 진정으로 사천을 위해 준비된 후보인지, 누가 투명하고 책임 있는 행정을 펼칠 수 있는지 시민께서 판단해 달라"며 "오는 18일과 19일 본경선에서 압도적인 선택으로 사천의 새로운 시대를 열어달라"고 호소했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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