경기 양주시는 오는 5월 9일부터 5월 17일까지 9일간 양주나리농원을 무료로 개장하고, 시민들에게 도심 속 휴식 공간을 제공한다고 밝혔다.

양주시는 오는 5월 9일부터 5월 17일까지 9일간 양주나리농원을 무료로 개장한다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 봄 개장은'봄날, 싱그러움과 휴식(Green & Refresh)'을 주제로 기획됐다. 가을철 화려한 천일홍과 핑크뮬리로 전국적인 사랑을 받았던 나리농원이 이번에는 화려함 대신 초록의 공간으로 변신해 관람객을 맞이할 예정이다.

나리농원 내에는 푸른 물결이 일렁이는 청보리밭과 노란 유채꽃이 식재돼 완연한 봄의 정취를 자아낸다. 관람객들은 넓게 펼쳐진 산책로를 따라 걸으며 일상의 스트레스를 해소하고 자연과 교감하는 시간을 가질 수 있다.

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시는 오는 5월 중순부터는 가을 개장을 위한 천일홍 식재로 봄 개장을 종료할 예정으로 방문을 고민 중인 관람객은 발길을 서둘러 줄 것을 당부했다.

양주시가 오는 5월 9일부터 5월 17일까지 9일간 양주나리농원을 무료로 개장한다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주시 관계자는 "이번 무료 개장은 시민들이 멀리 떠나지 않고도 가까운 곳에서 자연의 생동감을 느끼며 재충전할 수 있도록 마련했다"며 "가족, 연인, 친구와 함께 방문해 따스한 봄볕 아래서 여유로운 휴식을 즐기시길 바란다"고 전했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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