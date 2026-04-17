하나은행은 강소기업의 경쟁력 강화와 생산적 금융 확대를 위해 한국강소기업협회와 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장(오른쪽)이 16일 서울 강남구 한국강소기업협회 상생협력 교육장에서 김영식 협회장과 '대한민국 강소기업의 국내외 경쟁력 강화 및 생산적 금융 확대를 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

양사는 이번 협약을 통해 국내 강소기업의 생산적 부문으로의 자금 전환을 유도하고, 브랜드 가치 제고, 글로벌 진출 지원 강화 등에서 긴밀한 협업 체계를 구축할 계획이다.

하나은행은 협회 회원사인 강소기업을 대상으로 ▲생산적 금융 지원을 위한 금리·수수료 우대 혜택 제공 ▲기업별 맞춤형 금융 컨설팅 ▲수출입 및 해외 진출 관련 금융지원 강화 ▲협회와 회원사 대상 퇴직연금 제도 도입 등 강소기업의 중장기 성장 기반 마련을 지원할 방침이다.

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서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "이번 협약은 강소기업이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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