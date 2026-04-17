경기도가 중동 전쟁에 따른 고유가 피해 지원 등을 위해 1조6237억원 규모의 올해 1차 '추가경정예산'을 편성했다.

경기도는 17일 고유가 피해지원금 1조1335억원과 대중교통 활성화를 위한 The 경기패스 확대 858억원, 농가경영 안정화를 위한 '유류·사료·비닐' 3대 패키지 지원 13억원 등 중동전쟁으로 어려움을 겪는 도민들을 위해 1조6237억원의 추경을 편성했다고 밝혔다.

이에 따라 경기도의 올해 총예산은 당초 본예산 40조577억원에서 41조6814억원으로 늘었다.

이번 추경은 중동전쟁 장기화로 위축된 도민 생활과 지역경제 회복을 지원에 초점을 맞추고 있다.

경기도는 고유가 피해지원금, 경기 극 저신용자 대상 소액금융 지원과 같은 민생 지원부터, 수도권 환승할인 지원과 The 경기패스 환급 확대를 중심으로 한 도민의 이동권 보장, 유가 인상 대응을 위한 농어민 지원, 취약계층의 사각지대 핀셋 지원을 추진한다.

주요 예산 편성을 보면 먼저 '민생경제 방파제' 예산으로 1조1534억원을 편성했다. 세부 사업을 보면 ▲고유가 피해지원금 1조1335억원 ▲경기 극 저신용자 대상 소액금융 지원 30억원 ▲산모 신생아 건강관리 지원 123억원 ▲경기도 참전 명예 수당 지원 10억원 ▲경기도 여성·청소년 생리용품 보편지원 36억원 등이다.

도민 이동권 보장을 위한 예산으로 수도권 환승할인 지원 634억원, The 경기패스 확대 지원 858억원 등 총 1492억원의 예산도 배정했다.

아울러 농가경영 안정화를 위해 농어업인 면세유 지원 7억원, 아프리카돼지열병 의심사료 피해 지원 4억원, 조사료생산용 볏짚 비닐 지원 2억원 등 총 13억원을 편성했다.

이외에도 취약계층 사각지대 핀셋 지원을 위한 예산으로 위기가구 긴급복지 27억원, 체납자 실태조사 지원 17억원, 여성·한부모·아동 시설 혹서기 냉방비 특별지원 1억원 등 총 45억원을 배정했다.

경기도는 오는 21일부터 28일까지 열리는 경기도의회 제389회 임시회에 이번 추경안을 제출할 계획이다.

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정두석 경기도 기획조정실장은 "이번 추경 예산안은 정부 추경 예산사업을 반영하고 민생경제를 회복하기 위해 꼭 필요한 예산"이라며 "심의 과정에서 도의회와 긴밀히 협의하고, 심의 절차를 거쳐 예산이 확정되면 신속하게 집행될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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