걸프 연안행 유조선 두배 급증

美수출량도 7개월래 최고

트럼프 이란 협상 지렛대 활용

호르무즈 해협 이중 봉쇄 여파로 중동산 원유 공급이 막힌 아시아 국가들 사이에서 미국산 원유 쟁탈전이 격화하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서열린 행사에서 특유의 손동작을 하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 선박 데이터를 인용해, 아시아에서 미 남부의 걸프 연안으로 향하는 초대형 유조선이 70척에 달한다고 보도했다. 이는 평상시의 두 배 이상이다. 유럽 조사회사 케플러의 애널리스트 맷 스미스는 이를 두고 "함대처럼 미국으로 향하는 유조선들"이라고 묘사하기도 했다.

중동산 원유를 일본 등 아시아에 저렴하게 운반하기 위해 개발된 유조선(VLCC)들인데, 현재는 미국으로 향하고 있다. VLCC의 적재능력은 200만배럴로, 유조선 중에서도 초대형으로 꼽힌다. 한 대에 실을 수 있는 석유의 양은 일본 전체 소비량의 약 반나절 분에 해당한다고 닛케이는 짚었다.

블룸버그통신도 원유 트레이더들을 인용해 이달 초 일본·한국·싱가포르·태국의 정유업체들이 다음 달 선적용으로 미국 걸프 연안 유종을 최소 6000만배럴을 매입했다고 보도했다. 이는 4월 선적된 전체 물량과 비슷한 규모로 3년 내 가장 많은 수준이다.

아시아 국가들은 알래스카 노스슬로프산 원유의 주문도 확대했다. 주요 고유황 원유인 마스의 프리미엄도 이달 사상 최고치를 기록했다.

미국 에너지 호황은 정부 자료로도 입증됐다. 미 에너지정보국(EIA)은 지난 15일 미국에서의 원유 수출량은 4월10일까지 1주일 전주 대비 26% 증가한 하루 522만5000배럴을 기록했다고 발표했다. 주간 기준 최근 7개월 중 가장 많은 규모다. 동시에 천연가스 수출량도 늘어나는 추세다. 액화천연가스(LNG) 수출량은 2027년까지 2025년 대비 20% 이상 늘어날 전망이다. 현재 착공 중인 5개 수출기지가 조업을 개시하는 2026년에는 가동률이 한층 높아질 것으로 예상됐다.

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트럼프 행정부는 이같은 상황을 '협상 지렛대'로 활용하는 모습이다. 트럼프 대통령은 지난 11일 파키스탄에서 예정된 미국-이란 평화협상 당일 "대량의 빈 석유 유조선이 미국을 향하고 있다"며 중동산 원유 대체처로 미국이 부상했음을 강조했다. 이는 미국의 에너지 패권을 강조하는 모습으로 풀이됐다. 백악관도 지난 14일 167척의 원유 탱커가 미국을 목적지로 신고했으며, 103척은 미국산 원유를 적재하기 위한 빈 탱커라며 보조를 맞췄다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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