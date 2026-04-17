신세계면세점, 10주년 맞아 온·오프라인 프로모션…최대 90% 할인

쇼핑지원금 등 고객 체감형 혜택 강화

명동·인천공항점 맞춤 프로모션…온라인몰·SNS 연계 이벤트 진행

신세계면세점이 10주년을 맞아 고객 참여와 쇼핑 혜택을 결합한 대규모 캠페인을 선보인다.

신세계면세점은 4월17일부터 5월28일까지, 온라인몰을 비롯해 명동점, 인천공항점 등 온·오프라인 전 채널에서 대규모 할인 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

온라인몰에서는 '10주년 베스트 TOP 10 어워즈'를 통해 지난 10년간 고객에게 가장 사랑받은 상품을 선별해 최대 55% 할인혜택을 제공한다.

'10주년 파티-십년감수 SALE'에서는 화장품 및 패션잡화를 중심으로 일부 상품의 경우 최대 90% 할인 혜택을 선보인다.

여름 휴가 시즌을 겨냥해 스킨케어와 패션아이템 등 출국 전 수요가 높은 상품을 중심으로 선별한 '10-sion UP' 기획전도 진행한다.

100원부터 최대 5만원 상당의 면세포인트 제공 이벤트도 마련했다. 또 추첨을 통해 싱가포르항공 비즈니스 2매 상당의 마일리지를 비롯, 메리어트 계열 호텔 기프트 카드, 공항 라운지 이용권 등 풍성한 혜택도 제공한다.

명동점은 쇼핑지원금과 브랜드 할인 행사 등 오프라인 프로모션을 강화하고, 인천공항점은 출국 고객 대상 맞춤형 혜택을 운영한다. 이번 10주년 이벤트는 온라인몰과 SNS를 통해서도 확인할 수 있다.

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신세계면세점 관계자는 "창립 10주년을 맞아 고객이 체감할 수 있는 혜택과 참여 요소를 결합한 캠페인을 기획했다"며 "향후 온라인몰 리뉴얼과 카테고리 경쟁력 강화, 멤버십 혜택 고도화를 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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