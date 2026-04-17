부산항에 국산 무탄소 전기 야드트랙터가 처음 등장했다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 해양수산부와 함께 '항만 무탄소화 전환 지원 사업'을 통해 국산 무탄소 하역장비인 전기 야드트랙터를 국내 최초로 부산항에 도입했다고 17일 알렸다.

이번에 도입된 전기 야드트랙터는 지난해 7월부터 약 2개월간 부산항에서 시험운행을 거쳐 성능을 검증했다. 이후 공모를 통해 선정된 부산항 부두 운영사 2곳에 각각 1대씩 총 2대가 현장에 투입됐다.

부산항에 나타난 무탄소 전기 야드트랙터. AD 원본보기 아이콘

장비는 부품의 90% 이상을 국산화했고 운전실 최적화와 함께 실시간 원격 모니터링 시스템과 지능형 배터리 관리 시스템을 탑재해 운전자 편의성과 운영 효율을 높였다.

'항만 무탄소화 전환 지원 사업'은 기존 경유나 LNG 기반 야드트랙터를 전동 장비로 전환하는 비용을 지원하는 사업이다. 하역장비 제조업체에는 판로를 제공하고 부두 운영사에는 도입 비용 부담을 줄여 친환경 항만 조성을 앞당기기 위해 2025년부터 추진되고 있다.

지원 규모는 도입 비용의 50%(국비 25%, 항만공사 25%)로 예산 범위 내에서 지원된다. 부산항만공사와 해양수산부는 올해 6월 중 사업자 공모를 통해 지원사업을 이어갈 계획이다.

AD

송상근 부산항만공사 사장은 "국산 무탄소 전기 야드트랙터가 부산항에서 처음 도입된 것을 계기로 친환경 항만 전환이 더욱 속도를 낼 것으로 기대한다"며 "탄소중립 실현과 에너지 안보 확보, 항만 장비 산업 성장에 기여하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>