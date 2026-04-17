대산 합병·여수 구조조정 추진

첨단소재·전지·수소 중심 질적 성장

롯데케미칼이 기초화학 사업 재편을 본격화하고 첨단소재·전지소재·수소에너지 등 4대 성장 축 중심의 포트폴리오 전환에 나섰다.

이영준 롯데케미칼 총괄대표가 16일 오후 진행된 ‘CEO Investor Meeting’에서 회사의 전략을 발표하고 있다. 롯데케미칼 AD 원본보기 아이콘

17일 롯데케미칼에 따르면 회사는 전날 서울 여의도 NH금융타워에서 국내 주요 기관 투자자를 대상으로 'CEO Investor Meeting'을 열고 석유화학 사업 재편 현황과 중장기 전략을 공유했다.

이영준 총괄대표는 이날 행사에서 대산·여수 사업장의 구조 개편 진행 상황을 설명하며 "기초화학은 선제적 사업 재편을 통한 합리화로 경쟁력을 보완하고, 첨단소재·정밀화학·전지소재·수소에너지 등 4대 성장 축을 중심으로 균형 잡힌 포트폴리오를 완성하겠다"고 밝혔다.

기초화학 부문은 구조 개편을 통해 재무 및 수익 구조 개선을 추진한다. 대산 사업장은 국내 석유화학 업계 최초로 HD현대케미칼과의 합병을 진행 중이며, 여수 사업장 역시 재편 최종안을 정부에 제출하고 승인 절차를 밟고 있다. 회사는 사업 재편을 통해 확보한 투자 여력을 고부가·고성장 분야에 재투자해 질적 성장 중심의 체질 개선에 나선다는 계획이다.

첨단소재 부문은 기능성 컴파운딩 사업 확대에 집중한다. 롯데엔지니어링플라스틱은 연산 50만t 규모의 국내 최대 컴파운딩 공장을 하반기부터 본격 가동해 고객 맞춤형 소재 공급을 확대할 예정이다. 이를 기반으로 Super EP(고내열·고강도 등 성능을 강화한 엔지니어링 플라스틱 소재) 등 고기능 제품군을 강화하고 피지컬 AI, 우주항공 등 미래 산업으로 사업 영역을 넓힌다.

정밀화학 부문은 고부가 식의약 소재 생산 능력을 확대하고 TMAC(반도체 공정에서 세정·식각 등에 쓰이는 화학소재), TMAH(반도체 현상 공정에 사용되는 핵심 케미칼)를 중심으로 반도체 케미칼 사업을 단계적으로 확장한다. 전지소재 부문은 AI용 회로박과 하이엔드 전지박 등 고부가 제품 비중을 높여 경쟁력을 강화한다.

수소에너지 사업도 본격화하고 있다. 합작사 롯데SK에너루트는 최근 울산하이드로젠파워1호 상업 운전에 돌입했으며, 추가 설비 준공을 통해 연말까지 총 80MW 규모의 발전 용량을 확보할 계획이다. 아울러 지난해 11월부터 운영 중인 대산 수소출하센터를 기반으로 내수 시장 선점에 나선다. 암모니아 사업은 롯데정밀화학의 인프라와 유통망을 활용해 청정 암모니아 중심으로 확대할 방침이다.

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이영준 총괄대표는 "사업 재편과 성장 사업 육성을 통해 수익성과 성장성을 동시에 확보해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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