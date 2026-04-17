AI·데이터 서포터즈 발대식 개최

공공데이터 이용 활성화·데이터 기반 행정 강화

신용보증재단중앙회, 창업진흥원, 한국무역보험공사, 해양환경공단이 데이터 경제 시대 주역인 청년들과 함께 공공 데이터 가치 확산에 나선다. 이들 4개 기관은 16일 공공데이터 이용 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 '2026년 AI·데이터 서포터즈' 발대식을 개최했다고 밝혔다.

창업진흥원 송정면 실장(왼쪽부터), 해양환경공단 박한식 실장, 한국무역보험공사 유승희 본부장, 신용보증재단중앙회 이상천 전무이사가 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 창진원 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 기관 간 벽을 허물고 데이터를 매개로 국민이 체감할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 협약의 주요 내용은 ▲ AI·데이터 서포터즈 운영을 위한 공동 협력 ▲ 공공데이터 개방 계획에 대한 상호 의견 교환 ▲ 데이터 기반 행정 강화 방안 수립을 위한 정보

교류 등이다. 4개 기관은 각자가 보유한 고품질의 데이터를 효과적으로 개방하고, 민간 활용을 지원하기 위해 긴밀히 공조할 것을 약속했다.

협약식과 함께 시작된 '2026년 AI·데이터 서포터즈'는 차세대 인공지능(AI) 인재 양성을 위한 4개 기관 공동 프로그램이다. 높은 경쟁률을 뚫고 선발된 12명의 대학(원)생 서포터즈는 오는 7월까지 3개월간 활동하며, 각 기관이 제공하는 고품질 데이터를 기반으로 영상·소셜미디어 콘텐츠 등을 제작하고 이를 통해 공공데이터 활용 사례와 가치를 국민에게 쉽고 친숙하게 전달할 예정이다. 또한 서포터즈에게는 공공데이터 관련 이해 교육과 실무자 인터뷰 등 체계적인 역량 강화 프로그램이 제공된다.

신세일 창업진흥원 정책본부장은 "이번 협력은 AI와 데이터 기반으로 기관 간 연계를 강화하고, 창업생태계 전반의 디지털 전환을 촉진하는 계기가 될 것"이라며 "특히 이번 서포터즈 운영을 통해 청년들이 데이터 활용 역량을 실질적으로 체득하고, 창의적인 아이디어를 창업과 연계할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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이상천 신용보증재단중앙회 전무이사는 "AI 시대를 이끌어갈 청년 서포터즈들의 창의적인 시각과 도전적인 아이디어가 공공데이터의 숨겨진 가치를 발굴하는 마중물이 될 것"이라며 "소상공인과 중소기업에 실질적인 도움이 되는 데이터를 개방하고 서포터즈들이 데이터 전문가로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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