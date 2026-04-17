2026 고양국제꽃박람회, 17일간 펼쳐지는 봄꽃의 향연

일산호수공원, 25만㎡ 수놓는 ‘꽃의 바다’

13m 대형 랜드마크 ‘시간여행자의 정원’·펭수 테마존 눈길

세계 희귀 식물 전시부터 로테이션 소개팅까지 ‘즐길 거리 풍성’

글로벌 화예작가전·이색 식물 관람 기대…플라워마켓 운영

대한민국을 대표하는 봄꽃 축제 '제18회 고양국제꽃박람회'가 오는 24일부터 5월 10일까지 17일간 일산호수공원 일원에서 개최된다.

올해 박람회는 '꽃, 시간을 물들이다'라는 주제 아래, 과거와 현재 그리고 미래를 잇는 다채로운 정원 전시와 풍성한 체험 프로그램을 선보이며 25만㎡의 호수공원을 화려하게 수놓을 예정이다. 지난 1997년 처음으로 막을 올린 꽃박람회는 지난해까지 국내외 900여만 명 관광객이 방문한 명실상부 고양시 대표 축제다.

2026 고양국제꽃박람회 24일 개막. ‘시간여행자의 정원’ 조감도. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

대형 랜드마크 '시간여행자의 정원'… 곳곳에 발길 사로잡는 야외정원 활짝

이번 박람회의 백미는 단연 주제 광장에 설치되는 랜드마크 '시간여행자의 정원'이다. 한국 전통 천문기구인 혼천의에서 영감을 얻은 메인 조형물과 함께 해시계와 물시계를 형상화하여 공간을 구성한다. 높이 13m, 폭 26m 규모의 메인 조형물에는 회전하는 구형 꽃 조형물이 설치돼 시간의 흐름을 나타낸다.

또한 메타세쿼이아 가로수길을 활용한 '빛담정원'은 한국의 전통미를 살린 입체적인 구조물과 자연의 빛을 담은 행잉 가든으로 꾸민 공중정원을 선보인다.

꽃과 식물을 통한 심신의 안정과 치유를 테마로 한 정원도 마련된다. '마음의 온도 정원'은 나의 감정을 꽃과 색으로 표현하며 MBTI, 퍼스널 컬러 등을 접목해 관람객들의 참여를 유도한다.

2026 고양국제꽃박람회 ‘플라워 테라피 가든’ 조감도. 고양시 제공 원본보기 아이콘

'플라워 테라피 가든'은 기존 수목과 어우러진 자연스러운 조경과 휴식 공간을 제공한다. 힐링 정원에서는 반려식물 심기 등 정서적 치유 프로그램을 직접 체험해 볼 수 있다.



아울러 추억을 테마로 ▲그 시절 그 꽃 정원 ▲추억의 골목 정원 ▲화(花)답하라 1997 등 여러 정원들이 마련돼 특별한 시간을 선사한다.

한편 꽃박람회 곳곳에서는 꽃과 어우러진 특별 프로그램이 진행된다. 장미원에 조성된 '로즈 페스타' 정원은 장미공방(체험존), 퍼포먼스 공연 등이 함께한다. 특히 20~30대 남녀를 대상으로 진행하는 '로테이션 소개팅'에서는 꽃과 함께 이성이 자연스러운 만남을 가질 수 있는 자리를 만든다.

또한 EBS 인기 캐릭터와 함께하는 '펭수의 꽃놀이 정원'에는 약 5m 규모의 커다란 펭수 에어 조형물을 중심으로 캠핑 감성을 살린 피크닉 테마 공간이 조성된다. 5월 1일에는 펭수를 직접 만날 수 있는 이벤트가 진행될 계획이다.

2026 고양국제꽃박람회 ‘꿈꾸는 정원’(2025 고양국제꽃박람회). 고양시 제공 원본보기 아이콘

글로벌 화예작가전 '플로럴 오디세이'… 국내외 신품종·이색 식물도 시선 집중

실내 화훼교류관에서는 5개국 5명 작가가 참여하는 글로벌 화예작가전 '플로럴 오디세이(Floral Odyssey)'가 열린다. '기억의 색채'를 주제로 ▲샹탈 포스트(Chantal Post·벨기에) ▲지코 나탈리아(Zhikko Natalia·러시아) ▲이라티 타마릿(Irati Tamarit·스페인) ▲솔로몬 레옹(Solomon Leong·홍콩) ▲김종국(Kim Jong Kook·대한민국) 작가가 자신만의 색깔을 표현한다.

또한 콜롬비아, 에콰도르, 인도네시아 등 약 30개국이 참여해 각국의 진귀한 꽃들을 만날 수 있다. 얼음 결정이 맺힌 듯한 신비로운 '엘사 튤립', 화경 15cm 이상 대형 다알리아, 1.2m 길이 '자이언트 장미' 등 이색 식물들이 시선을 사로잡는다.

화훼산업관에서는 화훼 신품종을 전시하며 해외 30여 개, 국내 170여 개 새로운 품종을 선보인다. 또 재단과 한국수목원정원관리원이 공동 추진하는 캠페인을 통해 관람객들은 흙과 씨앗을 손으로 빚는 '시드볼'을 만들어 산불 피해 지역을 돕는 활동에 참여할 수 있다.

한편 실내 무대에서는 ▲제13회 프러저브드플라워컵 경진대회(4월 26일) ▲한국꽃꽂이대회(4월 30일) ▲IHK컵 플라워디자인 경진대회(5월 2~3일) ▲제8회 어린이 꽃장식대회(5월 5일) ▲아마추어 꽃장식대회(5월 5일) 등이 열린다.

2026 고양국제꽃박람회 ‘로즈 페스타’가 열릴 장미원. 고양시 제공 원본보기 아이콘

수변·버스킹·장밋빛무대 공연 라인업 풍성… 사전 예매 등 입장권 할인 혜택 제공

꽃박람회는 다채로운 공연과 이벤트가 함께한다. 24일 개막일 수변무대에서는 고양시립합창단을 시작으로 '미스트롯2' 가수 김다현이 축하공연을 펼친다.

공연 프로그램은 수변무대, 버스킹무대, 장밋빛무대 등 3곳에서 열리며 대중음악과 트로트를 비롯해 성악, 플루트, 치어리딩, 시니어 패션쇼 등 여러 장르를 선보여 풍성한 볼거리를 제공한다. 또 수변무대 주변으로는 꽃박람회 기간에만 즐길 수 있는 수상꽃자전거 체험이 마련된다.

한편 한울광장 인근에서는 고양 플라워마켓이 열린다. 지역 내 30여 개 화훼농가에서 직접 재배한 우수한 품질의 화훼류를 직접 판매하고, 농특산물과 이색 소품 등 판매장도 함께 운영한다.

2026 고양국제꽃박람회 안내도. 고양시 제공 원본보기 아이콘

고양국제꽃박람회 입장권은 일반권 1만5000원, 우대권 1만2000원으로 고양시민·대중교통 이용객·다자녀(자녀 2인 이상) 가정에 3000원 추가 할인이 적용된다.

아울러 '꽃길열차' 등 코레일관광개발 봄꽃 여행상품을 이용한 고객의 경우, 여행 당일 받은 안내 문자나 안내문을 현장 매표소에 제시하면 정상가보다 20%(3,000원) 할인된 입장권을 구매할 수 있다. 파주평화임진각곤돌라, 아쿠아필드, 아쿠아플래닛 또한 해당 입장권을 제시하면 20% 할인이 가능하다.

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꽃박람회장은 3호선 정발산역 1번, 2번 출구로 나오거나, GTX-A 킨텍스역 2번 출구를 이용하면 된다. 또 GTX-A를 이용하는 관람객은 원마운트 앞 버스 정류장에서 무료 셔틀버스를 탑승할 수 있고, 임시주차장(까치주차장) 이용객을 위한 셔틀버스도 운행할 예정이다. 자세한 사항은 고양국제꽃박람회 누리집에서 확인할 수 있다.

이동환 고양시장이 2026 고양국제꽃박람회 24일 개막을 앞두고 지원 계획을 점검하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장(고양국제박람회재단 이사장)은 "꽃박람회는 정원과 예술이 결합된 축제와 국내외 기업들의 비즈니스가 함께하는 국내 유일의 종합 화훼 박람회"라며 "다채로운 즐거움이 가득한 꽃박람회에서 특별한 봄날의 추억을 만들어 보시길 바란다"고 말했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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