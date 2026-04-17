다음 주자로 강승준 신보 이사장 지목

한국수출입은행은 황기연 행장이 청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인에 동참했다고 17일 밝혔다.


황기연 수은 행장, '청소년 불법도박 근절' 캠페인 동참
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이 캠페인은 청소년 도박 문제의 위험성을 알리고 예방 인식을 제고하기 위해 서울경찰청 주관으로 진행되는 범사회적 활동이다. 금융권을 포함한 각계각층 인사들이 릴레이 형식으로 참여하며, 청소년 도박 예방의 중요성을 사회 전반에 확산시키고 있다.

황 행장은 "최근 온라인과 모바일을 통한 불법 사이버 도박이 우리 아이들의 일상을 위협하고 있다"며 "단순한 호기심이 돌이킬 수 없는 결과로 이어지지 않도록 수은도 미래 세대가 안전하게 성장할 수 있는 환경 조성에 힘을 보태겠다"고 말했다.

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황 행장은 다음 릴레이 주자로 강승준 신용보증기금 이사장을 지목했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
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