[한 눈에 읽기]
①[마켓]정부, '중복상장' 금지 추진
②[원자재]미 당국, 트럼프 발표 전 '수상한 거래' 조사 착수
③[방산]"핵추진 잠수함, 소재·소프트웨어에도 긍정 영향"

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정부·거래소, 중복상장 금지 추진 [1분 브리프]
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Top3 NEWS

■ "동학개미 숙원 풀린다…중복상장 사실상 금지"
○정부, 중복상장 '원칙적으로 금지' 추진
○영업 및 경영 독립성, 투자자 보호 등 살펴 예외 허용
○쪼개기 상장 외에 인수 자회사도 심사 대상
■ 트럼프 발표 직전 원유선물 '수상한 거래'…美 당국 조사
○美감독당국, 트럼프 발표 전 원유 선물 거래 조사 착수
○발표 15분 전 수십억 달러 규모 체결
○최소 2건 의심 거래 사례
■ 핵추진 잠수함 덕분에 ○○○ 산업도 함께 뜬다
○삼정KPMG 보고서 발간
○프로젝트 통해 초융합 산업 생태계 구축
○조선·방위에 소재·SW에도 긍정 영향
정부·거래소, 중복상장 금지 추진 [1분 브리프] 원본보기 아이콘

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