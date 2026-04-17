정부·거래소, 중복상장 금지 추진 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]정부, '중복상장' 금지 추진

②[원자재]미 당국, 트럼프 발표 전 '수상한 거래' 조사 착수

③[방산]"핵추진 잠수함, 소재·소프트웨어에도 긍정 영향"

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ "동학개미 숙원 풀린다…중복상장 사실상 금지" ○정부, 중복상장 '원칙적으로 금지' 추진

○영업 및 경영 독립성, 투자자 보호 등 살펴 예외 허용

○쪼개기 상장 외에 인수 자회사도 심사 대상

■ 트럼프 발표 직전 원유선물 '수상한 거래'…美 당국 조사 ○美감독당국, 트럼프 발표 전 원유 선물 거래 조사 착수

○발표 15분 전 수십억 달러 규모 체결

○최소 2건 의심 거래 사례

■ 핵추진 잠수함 덕분에 ○○○ 산업도 함께 뜬다 ○삼정KPMG 보고서 발간

○프로젝트 통해 초융합 산업 생태계 구축

○조선·방위에 소재·SW에도 긍정 영향

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>