금요일인 17일은 충청권과 남부지방, 제주를 중심으로 비가 내리면서 최근 이어졌던 이상 고온 현상이 다소 완화될 전망이다.

기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 7~14도, 낮 최고기온은 16~20도 수준으로 예상된다.

지역별 아침 최저기온은 ▲서울 14도 ▲인천 13도 ▲춘천 10도 ▲강릉 10도 ▲대전 11도 ▲대구 8도 ▲전주 12도 ▲광주 13도 ▲부산 12도 ▲제주 14도로 예보됐다.

낮 최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲전주 19도 ▲광주 17도 ▲부산 18도 ▲제주 19도에 머물 것으로 보인다.

충청과 남부, 제주 지역은 중국 상하이 인근에서 제주 남쪽 해상으로 이동하는 저기압의 영향을 받아 대체로 흐리고 비가 내릴 것으로 전망된다. 반면 수도권과 강원도는 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들어 상대적으로 비의 영향이 적겠다.

예상 강수량은 충청권이 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부 5~20㎜, 부산·울산·경남 중동부 10~40㎜, 광주·전남 및 경남 서부 20~60㎜, 제주 30~80㎜(산지·중산간 많은 곳 100㎜ 이상)로 예상된다.

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미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 '좋음'에서 '보통' 수준을 보일 것으로 관측된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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