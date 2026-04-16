한기평 "원화 스테이블코인, 달러 대체 아닌 글로벌 결제시장 변화 대응수단"

"원화 스테이블코인으로 정산 체계 구축"

원화 스테이블코인을 달러 스테이블코인 대체 수단이 아닌 글로벌 결제시장 변화에 대한 '정산 생태계 확보' 차원으로 이해해야 한다는 분석이 나왔다.

안태영 한국기업평가 책임연구원은 16일 웹세미나를 통해 "원화 스테이블코인이 필요한 이유는 달러 스테이블코인이 성장하고 있기 때문"이라며 이같이 말했다.

국내 이용자의 가상자산 거래소 이용 및 달러 스테이블 코인이 활성화된 상황에서, 글로벌 스테이블코인 유입에 대응한 국내 정산 생태계를 구축하는 것이 핵심이라는 것이다. 안 연구원은 "현재와 같은 결제 구조상 달러 스테이블코인이 국내에 유입되면 원화로 환전해야 하는데, 이 과정에서 비용이 발생하고 시간 지연도 있다"며 "원화 스테이블코인 정산 체계가 구축되면 달러 스테이블코인을 원화 스테이블코인으로 즉시 교환할 수 있다"고 설명했다. 이어 "이렇게 되면 소액 다건의 실시간 결제가 가능하고, 필요시 환전하는 방식이 가능하다"고 덧붙였다.

달러 스테이블코인을 대체하는 차원에서의 경쟁력은 낮다고 봤다. 달러 스테이블코인은 디파이(DeFi), 글로벌 가상자산 시장에서 압도적 네트워크 및 유동성을 확보하고 있는 반면, 유로 스테이블코인조차 유동성 확보에 어려움을 겪는 상황이기 때문이다.

결제시장 측면에서 수요를 확대하는 방안도 단기적으로는 제한적이라고 평가했다. 안 연구원은 "한국은 이미 결제 인프라가 매우 잘 갖춰져서 단순한 결제 수단으로서 원화 스테이블코인의 추가 효용은 크지 않다"며 "달러 스테이블코인도 아직은 결제보다는 비트코인 투자 등 거래 목적이 크다"고 했다.

원화 스테이블코인이 도입될 경우 은행은 수익 창출 기회와 동시에 '코인런' 등 과제를 짊어지게 될 것으로 내다봤다. 안 연구원은 "은행은 스테이블코인 발행과 운영에 참여하며 사회적 역할이 확대되고, 준비자산 운용 및 수탁서비스 제공을 통해 신규 수익도 창출 가능할 것"이라고 말했다.

다만 "기회와 함께 고려할 과제도 상당하다'며 "준비자산을 안전자산으로 100% 구성해도 환매에 대한 신뢰가 흔들리면 대규모 인출이 발생할 수 있어 '코인런' 리스크를 완전히 제거하기 어렵다"고 부연했다.

예금 기반 약화에도 대응이 필요하다고 전했다. 그는 "스테이블코인으로 일부 자금이 이동할 경우 은행 예금이 줄어들 수 있고 은행의 조달 비용 상승, 수익성 저하로 이어질 수 있다"며 "특히 요구불예금 등 이탈 가능성이 높은 예금 비중이 높은 은행의 민감도는 높은 수준"이라고 했다.

카드사의 경우 단기간에 원화 스테이블코인이 기존 수익기반을 흔들 가능성은 제한적이라고 분석했다. 안 연구원은 "신용카드는 후불 결제 기능이 있어 스테이블코인이 신용카드의 장점을 완전히 대체하기는 어렵다"고 전망했다.

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그러면서 안 연구원은 "가맹점 수수료율 인하와 높은 조달비용 부담으로 카드 혜택 제공 여력이 축소되는 추세로, 소비자의 신용카드 이용 감소 가능성이 있다"며 "기존 카드결제 수수료 감소 대체를 위해서는 스테이블코인을 기존 결제망에 통합하는 전략을 병행하는 것이 필요하다"고 제언했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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