정부 차원 지원 필요성 후속 조치 차원

전라남도와 여수시, (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회는 16일 여수엑스포기념관 그랜드홀에서 김민석 국무총리와 함께 '2026여수세계섬박람회' 준비상황 보고회를 열고, 부 행사장인 화정면 개도 현장을 점검했다.

점검은 박람회 개막을 140여 일 앞두고 준비 상황을 종합적으로 확인하기 위한 것으로, 지난 14일 이재명 대통령의 중앙정부 차원의 지원 필요성 언급에 따른 후속 조치다.

전남도는 김 총리의 현장 방문에 감사의 뜻을 표하며, 성공적 국제행사 개최를 위해 남은 기간 정부, 여수시 등과 협력해 준비에 만전을 기하겠다는 의지를 밝혔다.

김민석 국무총리가 16일 여수엑스포장 컨벤션센터를 방문, 2026여수세계박람회 준비상황을 점검하고 있다. [사진제공=전남도] AD 원본보기 아이콘

현장 점검에서는 개도 부 행사장의 섬 어촌문화센터 조성사업과 교통·편의시설 구축 상황 등을 집중적으로 확인했다. 아 자리에서 김 총리는 "관람객 편의와 안전 확보를 위한 철저한 준비"를 당부했다.

김 총리는 "선거와 단체장 부재 등 행정적 변화 속에서도 공백 없는 준비를 위해 권한대행들이 실무를 직접 챙겨달라"며 "정부도 다음 주 추가 점검을 통해 필요한 지원과 보완사항을 면밀히 살피겠다"고 말했다.

현재 섬 박람회 행사장 조성공사는 공정률 78%, 랜드마크 45%, 열린 문화공간 53%, 전시관 조성 36% 수준으로 모든 시설 공정이 일정에 맞춰 진행되고 있다. 주제 섬과 8개 전시관 내부 콘텐츠는 7월까지 설치를 완료하고, 한 달간 시범운영을 거쳐 본격 운영할 계획이다.

주제 섬을 중심으로 한 전시 콘텐츠는 '섬의 과거·현재·미래'를 연결하는 스토리라인으로 구성되며, 미디어아트와 체험형 콘텐츠를 통해 전 세대가 공감할 수 있는 몰입형 공간으로 조성된다.

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현재까지 29개국과 3개 국제기구의 참가가 확정되는 등 국제행사로서 위상도 확대되고 있으며, 국내외 300만 명 관람객 유치를 목표로 홍보·마케팅을 추진하고 있다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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